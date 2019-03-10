إنقاذ مولودة في أبوظبي ولدت بعمر 23 أسبوعاً من الحمل

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الأطباء في أبوظبي بإنقاذ طفلة مواطنة حديثة الولادة، ولدت في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي بعمر 23 أسبوعاً و3 أيام من الحمل، أي خمسة أشهر فقط، وبلغ وزنها عند الولادة 550 جراماً وطولها 30 سنتيمتراً، حيث تعتبر من الحالات النادرة على مستوى العالم من جهة موعد الولادة ووزن المولودة الذي يعتبر قليلاً جداً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الوزن المثالي للمولود بعد اكتمال مدة الحمل يزيد عادة على 2500 جرام.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، التي تمتلك وتدير مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: بمشيئة الله وقدرته، أسهمت الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية في مستشفى دانة الإمارات إلى جانب وحدة العناية المركزة بالأطفال الخدج المتطورة والمعتمدة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي ضمن المستوى الثالث في إنقاذ المولودة التي أمضت 132 يوماً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة و4 أيام في قسم الأطفال، مشيراً إلى أن المجموعة تحرص على توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية واستقطاب الكوادر ذات الكفاءة العالية لتوفير أفضل الخدمات الصحية على المستوى العالمي.

وأوضح الدكتور إيفانيو أسويتا استشاري ورئيس قسم الخدج وحديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال أن الحالة تعتبر نادرة جداً، حيث إن نسبة حدوث الولادة على عمر 23 أسبوعاً من الحمل عالمياً هي في حدود 5 ولادات بين كل 10 آلاف ولادة، وأن نسبة استمرار حياة المولود على هذا العمر من الحمل هي 29%، موضحاً أن كل أعضاء المولود على هذا العمر من الحمل تكون غير مكتملة ومنها الرئتان، ولا تستطيع هذه الأعضاء القيام بوظائفها ما يتطلب إدخال المولود في حاضنة تتوافر فيها بيئة مشابهة لرحم الأم ودعمها بأجهزة للتنفس والتغذية وغيرها حتى يصل المولود إلى عمر الـ35 أسبوعاً من الحمل ويزن أكثر من 1800 جرام.