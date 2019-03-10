جائزة دراسا لعلوم الرياضة تعلن أسماء الفائزين في الدورة الخامسة









اعتمد مجلس جائزة دراسا لعلوم الرياضة نتائج الفائزين في دورتها الخامسة، التي تعد من الجوائز الرياضية العربية ذات المصداقية، حيث نبعت فكرة الجائزة قناعة بأن العلم هو أساس العمل والنجاح، مما رسخ رغبة اكيدة لتكريم المتميزين محليا وعربيا ودوليا مهنيا وعلميا ورياضيا ممن قدموا خدمات او أفكار أو برامج أو إنجازات كانت لها أكبر الأثر في النهوض بمهنة التربية البدنية والرياضة من خلال منحهم جائزة تحمل الاعتزاز والتقدير.

جائت نتائج الدورة الخامسة تحت شعار " البرامج الرياضية المستقبلية في التطوير المهني المستدام " والتي شارك بها اكثر من 145 مائة وخمس واربعون ملف من 11 دولة عربية تنافسوا على فئات الجائزة وبعد إتمام إجراءات التحكيم والمفاضلة على النحو التالي:

أولاً: فئة أفضل انتاج فكري رياضي مهني (كتاب ، برنامج ، اختراع ، ابتكار).

فاز بها الدكتورة رغدة محمد عصمت غانم من جمهورية مصر العربية وذلك عن ابتكار “جهاز إلكتروني مبتكر ومقنن لانتقاء وتدريب لاعبي ولاعبات المبارزة "



ثانياً: فئة أفضل محاضر رياضي في برامج الاعداد المهني ، فاز بها الدكتور محمد خلف ذيابات من المملكة الأردنية

كما أفادت لجنة التحكيم بحجب الجائزة هذا العام في فئة أفضل بحث علمي رياضي تطبيقي مهني، مع التأكيد على قوة الأبحاث العلمية المقدمة، ولكنها بعيدة عن محور التنافس في الجائزة.

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كما حجبت اللجنة أيضاً الجائزة في فئة أفضل مبادرة لمؤسسة مهنية لعدم وجود ادلة المبادرات من المؤسسات التي تكفي لوصولها للفوز .



وتقدم رئيس الجائزة بالشكر لجميع المترشحين في جميع فئات الجائزة للدورة الخامسة، وهنأ الفائزين بالجائزة بإكمال الدورة الخامسة، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الجائزة واللجان العاملة وامانة الجائزة على الدور الكبير في إنجاح أعمالها.

وسوف تسلم الجوائز ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى دراسا السنوي لعلوم الرياضة الذي سيقام بمدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة 06 – 07 ابريل المقبل، الذي يعتبر من البرامج التي لها تأثير في علوم الرياضة والذي سيسلط عليها الضوء من خلال محاور الملتقى لدعم مستقبل الرياضة في الوطن العربي من جميع جوانبها، كما وجه الدعوة الى الأكاديميين والعاملين والباحثين في القطاع الرياضي والقطاعات المرتبطة بعلوم الرياضة للمشاركة في المنتدى.