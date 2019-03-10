"ذا كورنر The Corner" ضمن مشروع "كامبل غراي ليڤينغ عمّان" يستضيف أول معرض منفرد للفنانة التشكيلية...

في إطار برامجه الرامية للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمشهد الفني المعاصر، وتحت رعاية سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، استضاف "كامبل غراي ليڤينغ عمّان"، المشروع متعدد الاستخدامات، والحائز على العديد من الجوائز، مؤخراً أول معرض منفرد للفنانة التشكيلية البرازيلية "إيفانا بانيزي"، وذلك ضمن معرض "ذا كورنر The Corner" الكائن في قلب المشروع.

وبدأ معرض "ذا كورنر The Corner" باستقبال الزوار في الثامن والعشرين من شهر شباط، لمنحهم الفرصة وعلى مدار شهر كامل للاطلاع على ما يقدمه من أعمال للفنانة بانيزي التي تتمتع بإرث كبير يمتد لما يزيد على أربعين عاماً من الأعمال الفنية المثيرة بإبداعيتها وابتكاريتها.

وجاءت استضافة الفنانة بانيزي في المعرض لما تتميز به أعمالها من جمالية، والتي تستلهمها من مجريات حياتها الشخصية وخلاصة أعماق أفكارها ومشاعرها الإنسانية النابعة من مغامراتها وسفراتها الكثيرة حول العالم بشكل عام وأفريقيا على وجه الخصوص؛ ذلك أنها أمضت سنوات عديدة تتجول بين البلدان رفقة زوجها في تجواله الكثير بحكم عمله كسفير لبلده البرازيل.

هذا وتمتاز أعمال الفنانة بانيزي بإنتاجها باستخدام العديد من التقنيات والمواد الفنية والمواد المعاد تدويرها بأسلوب مبتكر، ومنها مواد البناء ونسيج الجوت المعروف أيضاً بالخيش أو القنب الهندي، فضلاً عن الأكياس البلاستيكية وأوراق الأرز اليابانية. وكانت الفنانة بانيزي التي درست وعاشت في كوبا، قد تمكنت من تطوير أسلوبها الفني والارتقاء والانتقال به إلى مستويات أكثر تقدماً، مما أسهم في إنتاجها لمجموعة مختارة من الأعمال التي تعكس جماليات أشبه بجماليات اللوحات التشكيلية. ويضم المعرض في جنباته العديد من الأعمال المميزة للفنانة بانيزي، منها ما استقدمته معها من ضمن مجموعتها السابقة، ومنها ما يقدم للجمهور للمرة الأولى مما قامت بإنتاجه خلال إقامتها في الأردن.

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ومع استضافة معرض "ذا كورنر The Corner" واحتضانه لمعارض فنية هامة ومميزة بالرغم من عددها القليل نسبياً نظراً لقصر عمر المعرض النسبي، والتي يعد معرض الفنانة بانيزي الثالث منها، إلى جانب ثلاثة معارض أخرى قصيرة المدى، إلا أنه بات يمثل داعماً هاماً للحركة الفنية في الأردن، ومنصة محورية للمشهد الفني.

وكان معرض "ذا كورنر The Corner" قد تمكن من تأمين مكانة لنفسه، باجتذاب الكثير من المواهب الواعدة والفنانين المرموقين حول العالم، إلى جانب استقطاب العديد من العروض المخطط لإقامتها في المستقبل القريب، وذلك إثر النجاح الكبير الذي انطوى عليه العرض الفني الافتتاحي الذي رافق التدشين الرسمي للمعرض في أيلول من العام الماضي 2018، والذي أقيم بالتعاون مع مدونة "ذا آرتينيراري The Artinerary" ومجموعة من المساحات والمعارض الفنية المحلية الأخرى تحت عنوان "ريدز آند بلاكس Reds&Blacks"، متضمناً أعمالاً لعدد من الفنانين والموهوبين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وما حوله.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت مسؤولة معرض "ذا كورنر The Corner" والمديرة العامة له، دينا دباس رفاعي: "سعداء باستضافة هذا المعرض المميز للفنانة بانيزي التي تتسم أعمالها بقدرتها على حمل الناظر لرؤية العالم بعين جديدة وزيارة أماكن جديدة من مكانه، كما تتميز بالجرأة وعمق المعنى والإحساس الذي تترجمه مع الألوان والمواد الفريدة التي تمتزج بشكل رائع. لقد حظينا بحق بفرصة وجود الفنانة بانيزي في الأردن وإقامتها هنا برفقة زوجها سعادة السفير البرازيلي، وهي الفرصة التي حرصنا على انتهازها لنقدم معها الفرصة للجميع للاطلاع على أعمالها الفنية التي تحكي عن العديد من قارات وبقاع العالم تقريباً، والتي عملت على إنتاجها على مدى أربعين عاماً."

ويشار إلى أن معرض "ذا كورنر The Corner" يعتبر المساحة الفنية التي يحتضنها "كامبل غراي ليڤينغ عمّان"، المشروع المطور في قلب مدينة عمّان، "مشروع العبدلي" من قِبَل شركة السراج للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة عوده، المالكة والمطورة لمشاريع العلامة التجارية "كامبل غراي" في المنطقة، وذلك كأحد مرافقه الهامة الواقعة في المساحة المخصصة لمحال البيع بالتجزئة والمحلات التجارية لأشهر العلامات والمصممين، "ذا ڤالي The Valley". وسيستمر معرض الفنانة بانيزي الذي يحمل عنوان "إكس بوست فاكتو X Post Facto" الذي استهل فعالياته مع عرض خاص وحصري في السابع والعشرين من شهر شباط، والذي سيستمر حتى الخامس والعشرين من شهر آذار.