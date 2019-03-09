مهرجان طيران الإمارات للآداب يحتفل بالفائزين الصغار في مسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر...

تم تكريم الجيل الواعد من كُتّاب دول مجلس التعاون الخليجي في مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث. وسوف تنطلق أبرز مبادرات دبي للثقافة، موسم دبي للفنون، والتي تتميز بإقامة فعاليات فنية على مدار شهرين في مدينة دبي، مع انطلاقة مهرجان طيران الإمارات للآداب.

وتم الاحتفاء بهم ضمن حفل توزيع جوائز مسابقة "دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة"، التي تُعد حدثاً هاماً ضمن الفعاليات والأنشطة الأكاديمية للعام الدراسي لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تقدم لهذه للمسابقة 2019 أكثر من 3084 طالباً/ طالبة من جميع أنحاء الدولة.

يمكن للمشاركين في المسابقة أن يقدموا قصصهم باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوزع المشاركات على أربع فئات عمرية، هي:(11 سنة فأقل)، (12- 14)، (15- 17)، (18- 25).

حصل كل فائز على كتاب يحتوي على قصص الفائزين، وعلى درع الفوز، وقد قام بتقديم الجوائز هذا العام كتّاب مهرجان 2019، الكاتبة الكويتية باسمة الوزان والكاتبة البريطانية مؤلفة سلسلة المدير الشرير، جيليان كروس.

وقد عبرت جولي تل، المديرة الإقليمية لدار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا الوسطى، عن سعادتها لمساهمة دار جامعة أكسفورد في مسابقة القصة (2019)، وذكرت بأن "موضوع الكتابة لهذا العام، عوالم أخرى، مكّن المشاركين من إطلاق العنان لمخيلتهم وإبداع قصص رائعة"، وأضافت "من الرائع أن نسهم في انطلاقة الطامحين من الكتّاب الشباب في المنطقة، وأن نشد على أيديهم في بداية رحلتهم، وأن نوجههم للمسار الواعد ولدرب محبة الكلمات، والكتابة الإبداعية، ليكملوا رحلتهم في عالم الكتابة والتأليف ويرسموا لنا غداً مزهرا".

الفائزون

اللغة العربية – الفئة العمرية (11 فأقل)

محمد يوسف عبدالله الزعابي، مدرسة دبي الوطنية – الطوار

جنى إسماعيل زكي عبداللطيف جعبوب، مدرسة الراشد الصالح الخاصة – دبي

أروى أحمد يوسف ال ناصر، مدرسة دبي الوطنية – الطوار

الفئة العمرية (12- 14)

فاطمة البتول عبد السميع ياقتي، مدرسة الرؤية الخاصة - المشرف – أبوظبي

بان ابراهيم الخصاونه، مدرسة الحكمة الخاصة - النعيمية – عجمان

لميس بنت فتحي الهمامي، مدرسة الحكمة الخاصة - النعيمية – عجمان

الفئة العمرية (15- 17)

طيبة محمد حسين، مدرسة الشارقة الامريكية الدولية – دبي

شهد علي عبدالله اليماحي، معهد التكنولوجيا التطبيقية – أبوظبي

حلا طارق حسن حمدان، مدرسة الرؤية الخاصة - المشرف – أبوظبي

الفئة العمرية (18- 25)

صفية رشيد أحمد، جامعة عجمان

أمل سليمان عبدالله احمد الشحي، جامعة الإمارات العربية المتحدة

إلهام بشيري، مدرسة دبي الوطنية – الطوار

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الفائزون

اللغة الإنجليزية – الفئة العمرية (11 فأقل)

شيرل ليه ماثيو، مدرسة دلهي الخاصة - الشارقة

إيلا ماري ستارلينغ، كينت كوليج – دبي

شوريا تشاكرفارتي، مدرسة ريجنت انترناشيونال

الفئة العمرية (12- 14)

سيمران فورا، المدرسة الأمريكية بدبي

أنيكا تشاكرفارتي ، مدرسة جيمس ولينجتون الدولية

اديتا غاندي، مدرسة وينشستر

الفئة العمرية (15- 17)

ميهيكا براشانت، أكاديمية جيمس العالمية – البرشاء

سيدة جيلاني، مدرسة السلام الخاصة

سهى شروف، مدرسة جيمس ويس جرين الدولية

الفئة العمرية (18- 25)

مريم سبت، جامعة زايد - دبي

إلهام الدويك، الجامعة الأمريكية في دبي

عائشة الكويتي، جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين

يحفل برنامج المهرجان بجلسات التواصل والتسلية والمعلومات، وبالمواضيع المتنوعة التي تشتمل على الأعمال الروائية، والتاريخ، والشؤون المعاصرة، والغذاء، والصحة، والسفر، والسيرة، والأعمال، وغيرها من المواضيع الكثيرة، وهناك فرص استثنائية للاستمتاع بالشعر، والمشاركة في ورش الكتابة الإبداعية، والمناقشة البناءة حول مجموعة واسعة من المواضيع.

يوفر المهرجان فعاليات وبرامج وجلسات لجميع الأعمار والجنسيات، يقدمها أبرز الكتّاب والمفكرين صانعي الرأي.

للاطلاع على قائمة الكتّاب الكاملة يرجى زيارة الرابط.

تجدون المزيد من المعلومات عن مهرجان طيران الإمارات للآداب على الموقع الإلكتروني.

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة (1- 9 مارس) 2019.