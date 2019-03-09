الامارات | "شرطة الشارقة" تحبط عملية سرقة محل تجاري ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة الشارقة" تحبط عملية سرقة محل تجاري ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، محاوله شخصين من الجنسية الأفريقية، سرقة إحدى المحال التجارية بالإمارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بدخول شخصين من الجنسية الأفريقية الى أحد المراكز التجارية بالشارقة في محاولة للسرقة.

وفور تلقي البلاغ هرعت دوريات التحريات إلى موقع البلاغ وعند وصولهم للموقع تبين أن موظفي المتجر قد تمكنوا من الاشتباك مع أحد الجناة عند محاولته الهرب وتم القبض عليه ، بينما لاذ شريكه بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني للبحث عن المشتبه به وملاحقته والقبض عليه، ومن خلال البحث والتحري، وجمع المعلومات تمكن الفريق من التعرف على موقع تواجد المشتبه به، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تمكن رجال التحريات من القبض عليه في منطقة الصناعية الرابعة بالشارقة.

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وبسؤال المتهمين عن الواقعة اعترفا بارتكابهما محاولة السرقة، وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة بالشارقة.

وأشادت القياده العامه لشرطه الشارقه بالدور الذي قام رجال شركة الأمن الخاصة الموكل لها حراسة المركز التجاري في إحباط عملية السرقة، ومقاومة الجناة، وابلاغ الشرطة في ذات الوقت، مما مكنها من الوصول إلى موقع البلاغ بسرعة كبيرة، والقبض على أحدهم، وملاحقة شريكه والقبض عليه خلال وقت وجيز، وبكفاءة رجال الشرطة وجهودهم التي اسفرت عن القبض على الجناة..

وقالت الشرطة إن هذه القضية تعد من القضايا الدخيلة على مجتمعنا، وأن رجال الشرطة تتوفر لديهم القدرة على التعامل مع مختلف القضايا وتأمين سلامتهم وسلامه ممتلكاتهم.

وتدعو شرطة الشارقة الجمهور وأصحاب المحلات التجارية بصورة خاصه إلى ضرورة تأمين ممتلكاتهم ومحلاتهم ومنازلهم بأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون.