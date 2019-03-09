مذكرة تفاهم بين "الأولمبياد الخاص" و"الهلال الأحمر"

أبرمت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الألعاب العالمية التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 21 ضمن 9 مواقع في أبوظبي ودبي.

وبموجب مذكرة التفاهم يقدم الهلال الأحمر الإماراتي الدعم للألعاب العالمية من خلال الترويج للحدث الرياضي والإنساني الأكبر عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة لتشجيع المجتمع على حضور الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها مرافق عالمية المستوى في أبوظبي ودبي، كما ستشارك 80 متطوعة من الهلال الأحمر الإماراتي في حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص. وقال معالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، إن الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة بادرت بتقديم الدعم للأولمبياد الخاص منذ لحظة الإعلان عن استضافة الإمارات للألعاب العالمية وسيكون لمشاركة الهلال الأحمر الإماراتي أثر إيجابي وفعال في نجاح هذا الحدث التاريخي".

وأضاف معاليه "تفصلنا أيام قليلة عن بدء حقبة جديدة للألعاب العالمية وتكاتف شركاء اللجنة المنظمة وتضامنهم معها في سبيل تمكين أصحاب الهمم هو الدليل الأكبر على نجاحنا في استضافة حدث عالمي يحمل في طياته رسالة إنسانية سامية وهو الهدف الذي حدده لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على نسج شراكات هادفة وبناءة بين الهيئة والمؤسسات والهيئات في الدولة لتعزيز مجالات التعاون في المجالات الإنسانية كافة.

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وقال إن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يولي هذه الشراكات اهتماماً كبيراً لما لها من مردود إيجابي فيما يخص جانب المسؤولية المجتمعية وتعزيز أوجه التضامن والتعاون مع الشركاء المحليين.

وأكد الفلاحي أن هيئة الهلال الأحمر يسرها أن تكون أحد الرعاة الرسميين للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" باعتباره الحدث الإنساني الأكبر والأكثر تضامناً في العالم، مشيراً إلى أن استضافة الدولة لهذا الحدث العالمي يدل على مدى التقدير الذي تحظى به الإمارات والثقة الكبيرة التي تجدها من المجتمع الدولي.

وأوضح أمين عام الهلال الأحمر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين تتيح مجالات أرحب للتعاون والتنسيق بين الهلال الأحمر واللجنة المنظمة لإنجاح الأولمبياد بالصورة التي تلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تنظيم هذا الحدث المهم وتحقق المزيد من الدعم لأصحاب الهمم ولفت الانتباه لقدراتهم في تحدي الصعاب وقهر المستحيل. وأشار إلى أن المذكرة تعتبر ترجمة حقيقية لإرادة الجانبين في تنسيق الجهود وتفعيل التعاون في المجالات الخيرية والإنسانية، إلى جانب تعزيز مبدأ الشراكة بما يخدم مسيرة الخدمات الاجتماعية في الدولة. ولفت إلى أنها تمثل خطوة متقدمة نحو تبني المبادرات التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي سيكون لها أثرها المباشر على جهود الجانبين في المجال الإنساني.