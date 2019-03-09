بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة لتحسين الواجهات الحضارية في مصفح الصناعية

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح وبإشراف إدارة الخدمات الفنية حملة تهدف الى إزالة المشوهات وتحسين المظهر العام وتعزيز الواجهة الحضارية للبنايات والمحلات والمنشآت في منطقة مصفح الصناعية، وذلك ضمن إطار سعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات للحد من المشوهات العامة وخصوصاً مشوهات المظهر الخارجي للمباني القائمة بكل أنواعها.

وضمن هذا الإطار أكد مركز بلدية مصفح أنه قام خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور بعمل حصر للمناطق التي تشهد انتشار المشوهات في منطقة مصفح الصناعية عن طريق مسح ميداني لجميع الأحواض عن طريق مهندسين مختصين وتشجيع الملاك والمستثمرين على القيام بإزالة المشوهات وإجراء صيانة للبنايات والمحلات بإشراف ومتابعة يومية من قبل المركز.

ونوهت إدارة الخدمات الفنية أنه حتى الآن تم حصر الواجهات الخارجية المشوهة للمظهر العام في 38 حوضاً وقام قسم تراخيص صيانة المباني بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن صور القسائم المشوهة في الأحواض المذكورة بالإضافة إلى ملف متابعة يحتوى على بيانات كل قسيمة، وتوثيق جميع بيانات القسائم والأحواض بدءاً من تاريخ الرصد ومتابعة الأعمال من إخطار، إنذار، مراجعات، تعهدات، وكذلك القسائم التي هي قيد تنفيذ أعمال الصيانة والقسائم التي تم تنفيذ الأعمال بها وصولاً إلى إتمام الأعمال وإصدار براءة الذمة بالنسبة للمحلات والمباني التي أتمت أعمال الصيانة المطلوبة وتخلصت من المشوهات.

الجدير بالذكر أنه تم القيام بجولة ميدانية في منطقة مصفح الصناعية من قبل مهندسي إدارة الخدمات الفنية في مركز بلدية مصفح لدراسة أنواع المشوهات الحالية والتي يمكن تحسين الواجهة الحضارية للمنطقة عن طريق إزالتها أو تبديلها وإصلاح التالف منه ، وتتلخص المشوهات في البنود التالية: وحدات التكييف وتمديداتها، خزانات المياه الموجودة على الأسطح، صبغ الواجهات الغير الموحد، إضافات غير نظامية أو مشوهات على الواجهات الخارجية، التمديدات العشوائية بكافة أنواعها) الكهربائية، الهاتف، التكييف، الأطباق اللاقطة) والعديد من المشوهات العامة مثل: أسطوانات الغاز وخزائنها على أرصفة المنشآت شاملة التأكد من)اشتراطات وأنظمة الدفاع المدني(،أبواب ونوافذ الواجهات، المداخن وعوادم التصريف، خطوط الصرف، الأسقف الخارجية، المخلفات والمواد والأغراض والمتعلقات على الأسطح ومحيط المنشآت بالإضافة الى تكسية الواجهات.

كما صُنفت المشوهات وفقا لثلاثة مستويات وتشمل:

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المستوى الضعيف: ويضم الواجهات الخارجية المشوهة للمظهر الخارجي والمتهالكة، وتمديدات عشوائية ) كهرباء - مياه – تكييف، صرف صحي .. الخ (بشكل غير نظامي وتشكل خطورة على محيطها، وكذلك أجهزة ومعدات خارجية تحتاج الى إزالة وإعادة تركيبها بصورة نظامية، وأي مشوهات يمكن أن تضر المظهر العام أو تشكل خطرا على أفراد المجتمع.

أما المستوى الثاني فهو المستوى المتوسط ويشمل: واجهات تحتاج إلى تعديل، تمديدات عشوائية ) كهرباء، مياه، تكييف، صرف صحي .. وغيرها ( تحتاج إلى تعديل، وأجهزة ومعدات خارجية تحتاج إلى تعديل، مشوهات لا تشكل خطرا ولكن يتوجب إزالتها.

أما المستوى الممتاز فيشمل واجهات نظيفة، غياب التمديدات العشوائية،عدم وجود أي نوع من أنواع المشوهات.

وأكد مركز بلدية مصفح أن حملته تستهدف 54 حوضاً في مصفح والتي تضم بدورها 3731 قطعة أرض، وقد نجح المركز حتى الآن بحصر 38 حوضاً تحتوي على 2257 قطعة أرض، وتسعى الحملة لاستكمال الرصد مستهدفةً ما تبقى من أحواض ويبلغ عددها 16 حوضاً وتضم 1476 قطع أرض.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المسؤولين عن المباني والمحال التجارية والمنشآت الصناعية وغيرها من المرافق العامة والخاصة إلى أهمية تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية وتفعيل دورهم من خلال المبادرات الذاتية والمشاركة في إزالة كافة أنواع المشوهات عبر إجراء أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التأهيل لهذه المرافق لتحويلها الى أيقونة جمالية تتناسب مع التقدم الحضاري التي تشهده عاصمتنا الحبيبة، وبالشكل الذي يعكس بيئة عمل سكنية وتجارية صحية وسليمة وذات بعد جمالي متناسق.