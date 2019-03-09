الامارات | الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرا لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانا بسبب الغبار والأتربة المثارة على مناطق متفرقة من الدولة بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة والتي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وذلك من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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