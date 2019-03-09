شرطة أبوظبي تلقي القبض على "العقرب وشريكه"

ضبطت شرطة أبوظبي، شخصين آسيويين "العقرب وشريكه"، وهما يعكفان على تسويق نحو 40 كيلو جراماً من مخدر "الكريستال"، تم تخزينها في سيارة قديمة متوقفة في مصفح الصناعية.

وأفاد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، بأن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهما، خلال قيامهما بإعادة تغليفها بأوزان تسهل حملها لترويجها للمتعاطين.