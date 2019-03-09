اتفاقية شراكة بين "زين" و"هواوي" لإطلاق خدمة جديدة لبث الفيديو

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن بدء شراكة جديدة مع "هواوي" لاستكمال مسيرة التعاون في تقديم خدمات بث الفيديو وتأسيس منصة وبنية تحتية جديدة لتقديم خدمات بث الفيديو في المنازل. ويأتي هذا الإعلان في إطار مذكرة التفاهم التي وقّعتها "زين" و"هواوي" على هامش مشاركتهما بالمؤتمر العالمي للجوال المنعقد في برشلونة.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، سيتعاون كلا الطرفين لإطلاق مشروعهما المشترك وتعزيز سبل نجاح الخدمات التي يتم توصيلها للمنازل لا سيما خدمة الألياف البصرية. وستحتل "زين السعودية" بهذا المشروع موقع الصدارة بين مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط باعتبارها أول شركة تستخدم الحلول السحابية لتقديم خدمات بث الفيديو الخاصة بها.

ومن المنتظر أن يعود استخدام التقنية السحابية لإطلاق خدمة بث الفيديو بفوائد كبيرة على "زين" وعملائها في المملكة. وستتيح خدمة الفيديو للمستخدمين إمكانية مشاهدة قنوات "شبكة أوربت شوتايم" الترفيهية المحددة مسبقاً، إلى جانب الاستمتاع بخدمة "مشاهدة القنوات التلفزيونية حسب الطلب" المقدّمة من "شبكة أوربت شوتايم"، والاستفادة من منصة البث عبر الإنترنت، وخدمة مشاهدة التلفزيون عبر الانترنت (OSN Play) التي تتيح المشاهدة عبر أي جهاز في أي وقت ومن أي مكان. وتوفر هذه الخدمة أيضاً وظائف تحليل البيانات الضخمة والتي تقدم للمستخدمين التوصيات الخاصة والإعلانات الموجّهة، كما يتيح الانتقال إلى الحلول السحابية لبث الفيديو إمكانية تطبيق خدمة البث بصورة أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى تخفيض وقت التركيب إلى أسبوع واحد مقارنةً بالوقت المستغرق في إنشاء المنصات وتطبيق الخدمات على المستوى المحلي والذي يستغرق في الغالب قرابة نصف عام.

تُعّد "زين" من أوائل مشغلي الاتصالات في العالم في استخدام حلول هواوي السحابية لبث الفيديو التي أطلقتها "هواوي" في عام 2018 لدعم تحول بث قنوات الفيديو من الأقمار الصناعية إلى بروتوكول الإنترنت. وستساعد هذه الحلول بدورها على تذليل العقبات التي تعرقل مسيرة التطور في مجال البث، ومن أبرزها التكاليف المرتفعة، وإغناء تجارب المستخدمين التي كانت قد لا ترتقي للمستوى المطلوب، كذلك عدم قدرة الأقمار الصناعية على تلبية الطلب المتزايد على العرض الفوري للمحتوى بدقة عالية الوضوح.

وقال المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية": " نحن ملتزمون بتلبية كافة احتياجات عملائنا بالتوافق مع أحدث التقنيات وأعلى المعايير والارتقاء لتوقعاتهم خلال العصر الرقمي الجديد. ومن خلال آخر اتفاقياتنا مع شركة هواوي، سنعمل بحرص على الاستمرار بخطوات دعم تطور المجتمعات والشركات، والمضي بها قدمًا نحو المستقبل ومزيد من الحلول والخدمات الرقمية التي توفر لهم تجارب عصرية جديدة وغنية تتوافق مع طموحاتهم. "

من جانبه قال السيد دينيس زانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: " نحن سعداء بشراكتنا الجديدة مع زين لإطلاق هذه الخدمة الجديدة المبتكرة بالاستفادة من خبرات هواوي وموقعها الريادي في مجال تطوير تقنية وشبكات الجيل الخامس والحلول السحابيي، ونفخر بالدور الذي نقوم به على صعيد دعم تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وتقديم أحدث التقنيات المبتكرة التي ستسهم في تحول وتطوير المملكة نحو الحقبة الرقمية الجديدة. ونعتبر زين واحدة من الشركات الرائدة والسباقة في المملكة العربية السعودية ، ونتشرف بالعمل معاً لإرساء مزيد من التقنيات الحديثة والحلول في المملكة ".