Visa تطلق أول مسابقة عالمية مخصصة للاحتفاء برائدات الأعمال

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عززت شركة Visa المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، اليوم التزامها بتمكين المرأة عبر إطلاق النسخة العالمية النسائية الأولى من مبادرة "Visa في كل مكان". ويدعو البرنامج العالمي رائدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتصدي لتحديات التكنولوجيا المالية والتأثيرات الاجتماعية والحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي في كل تحدي. وسيتوج البرنامج بفعالية ختامية ستعقد أثناء انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 في فرنسا.

وفي هذا السياق، قالت لين بيغار، كبيرة مسؤولي التسويق والاتصالات في شركة "Visa": "شهدت الأعوام الخمسة الماضية تأسيس أكثر من 163 مليون امرأة حول العالم لمشاريعهن الخاصة، ويشكلن بذلك نحو 37% من القوى العاملة العالمية1. وفي ظل النمو الذي تشهده ريادة الأعمال النسائية، تلتزم Visa بإلهام المزيد من النساء لاجتياز العوائق التي قد تعترض طريقهن عبر منصات على غرار مبادرة ’ Visa في كل مكان‘".

ومنذ عام 2015، قدمت مبادرة "Visa في كل مكان" حلولاً للتحديات المستقبلية التي قد تواجه قطاعي التجارة والمدفوعات. وقدم البرنامج الذي تم تفعيله في على مستوى إقليمي في 75 دولة، جوائز نقدية قيّمة والإرشاد والتوجيه لأكثر من 70 شركة ناشئة رائدة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى عملاء وشركاء Visa. وللمرة الأولى اليوم، سيتحول البرنامج من سلسلة فعاليات تركز على المناطق إلى برنامج عالمي يتمحور حول التكنولوجيا المالية والتأثير الاجتماعي ليسلط الضوء على ملايين رائدات الأعمال تأكيداً على التزام Visa تجاه الشركات الصغيرة والناشئة القادرة على المساهمة في التغيير الإيجابي.

وتدعو Visa الشركات من مختلف أنحاء العالم والتي يضم فريقها التأسيسي امرأة واحدة على الأقل إلى تقديم حلول للتصدي للتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية ومشهد التأثير الاجتماعي عبر اثنين من الوسائل المبتكرة أدناه:

التحدي الأول (التكنولوجيا المالية): بالاستفادة من القدرات الفريدة التي تتمتع بها شركتكم، كيف يمكن لحلولكم أن تساهم في تعزيز تجارب المستهلك؛ والمدفوعات و/أو التجارب التجارية محلياً أو إقليمياً أو عالمياً؟

التحدي الثاني (التأثير الاجتماعي): كيف يمكن لرائدات الأعمال حول العالم أن تساهمن في التأثير الاجتماعي عبر دعم سبل العيش المستدامة والمنصفة وتعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية؟

ومن أبرز معالم البرنامج الأخرى:

يشمل كافة أركان العالم2: سيتم تقسيم المشاركين المؤهلين إلى 6 مناطق: أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا (باستثناء فرنسا) وفرنسا وأفريقيا/ الشرق الأوسط. وستعلن كل منطقة عن فائز واحد لكل تحدي ليشارك في النهائيات في باريس.

التواريخ المهمة: تشمل التواريخ المهمة للبرنامج:

فتح باب المشاركة – 6 مارس

آخر موعد لتقديم المشاركات – 14 أبريل

اختيار الفائزين في المنافسات الإقليمية – مايو

النهائيات العالمية في باريس بفرنسا – 7 يونيو

النشاطات الختامية: خلال الأسبوع الافتتاحي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا 2019، ستحظى المتسابقات المرشحات للنهائيات بفرص للتواصل مع شبكة شركاء Visa العالمية والمشاركة في الحدث الختامي لتحديد الفائزين بتحديات مبادرة "في كل مكان".

جسر داعم: لمكافأة الحلول الأكثر تأثيراً، ستمنح Visa كل فائز 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب خبراتها الإرشادية وفرصة الوصول إلى شبكة عملائها وشركائها الواسعة. وسيحصل الفائزون أيضاً على تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات.

حملة عالمية: ستطلق Visa حملة تسويقية عالمية بعنوان "معاً يداً واحدة" احتفاء بالنسخة العالمية النسائية من مبادرتها "في كل مكان". وستشارك ثمانية من الفائزات سابقاً بالمسابقة أو وصلن إلى النهائيات ويمثلن مناطق من مختلف أنحاء العالم، في الحملة للمساعدة على إلهام أقرانهن للمشاركة في المنافسة وتحقيق أحلامهن في خوض المغامرة والبدء بمشروع تجاري ناجح.

من جهتها، قالت رانيا هلال، مدير التقنيات لدى VRTeek وأحد المرشحين النهائيين السابقين في مسابقة "Visa في كل مكان" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ساهم وصولي إلى قائمة المرشحين النهائية لمبادرة ’Visa في كل مكان‘ في اكتسابي حضوراً دولياً، والعديد من العلاقات والفرص المتميزة. وآمل من خلال مشاركتي في هذه الحملة الفريدة أن أساهم في إلهام الفتيات مثلي حول العالم للإيمان بأنفسهن والافتخار بطموحاتهن ومساعدة الآخرين، والحرص على المشاركة والابتكار والإلهام".

تأتي النسخة العالمية النسائية من مبادرة Visa "في كل مكان" تأكيداً على التزام الشركة المتواصل بتمكين رائدات الأعمال. وجاء إطلاق النسخة النسائية من المبادرة استناداً إلى برنامج "رائدة الأعمال المقبلة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بدعم من Visa، وهو عبارة عن منصة عالمية تهدف إلى تشجيع مالكات الشركات الصغيرة من مختلف أنحاء العالم أثناء بدء أعمالهن والحفاظ عليها وتعزيزها. وعلاوة على Visa، قدم "تجمع النساء المؤسِسات" (Female Founder Collective)، شبكة الشركات التي تقودها النساء وتعنى بدعم النساء، دعماً لبرنامج "رائدة الأعمال القادمة". وفي أعقاب نجاح الحدث الافتتاحي في مدينة أتلانتا، سيستضيف البرنامج و"تجمع النساء المؤسِسات" فعالية مشتركة أخرى في مدينة نيويورك يوم 6 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.