مهرجان طيران الإمارات للآداب يحتفي بالمرأة ودورها المجتمعي

شهد مهرجان طيران الإمارات للآداب اليوم (الجمعة 8 مارس) مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي قدمها عدد من أهم الأدباء المحليين والعالميين، والذين سلطوا الضوء على المرأة ودورها في تطور المجتمعات بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وغيرها من المواضيع الشيقة مع توافد الزوار بأعداد كبيرة لحضور فعاليات المهرجان.

وجمعت جلسة خاصة كلاً من الكاتبة "دبي أبو الهول" مؤلفة رواية "غالاغوليا" التي تُعد أول رواية إمارتية في عالم الفانتازيا تصدر باللغة الإنجليزية وسلسة من قصص الأطفال حول الحكايات والأساطير الشعبية، والكاتبة "زيلدا لا غرانج" الناشطة في مجال الأعمال الخيرية ومؤلفة كتاب "صباح الخير، السيد مانديلا"، و"جنيفر بالمييري" مديرة الاتصال في حملة المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية "هيلاري كلينتون"، و"كاثرين أورميرود" مؤسسة مشروع "work work work" ومؤلفة كتاب "لماذا تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تدمير حياتكم"، حيث ناقشوا مجموعة من المواضيع المرتبطة بالمساواة بين الجنسين وسبل دعم هذه الحركة العالمية، وغيرها عن التحديات التي تواجه المرأة في عالم منصات التواصل الاجتماعي.

وناقشت جلسة أخرى جمعت كلاً من إبراهيم المرزوقي كاتب أدب الجريمة ومؤلف رواية "فاليوم"، وبثينة كاظم مؤسسة "سينما عقيل للعروض السينمائية المستقلة"، والكاتب السعودي "عزيز محمد" مؤلف رواية "الحالة الحرجة للمدعو ك" جدلية الأعمال الأدبية والسينمائية، حيث قدموا آرائهم عن تحويل الأعمال الروائية إلى أفلام سينمائية ودرامية وأثرها على انتشار كلا العملين.

وقدمت الكاتبة الفلسطينية "حزامة حبايب" والحائزة على ميدالية نجيب محفوظ للأدب عام 2017 عن روايتها "مخمل" ورشة عمل تفاعلية عن الكتابة الإبداعية بعنوان "الحواس الخمس: كيف تجسد الأعمال الروائية الحياة"، والتي سعت من خلالها إلى تدريب الكُتاب الطموحين لتطوير مهارات الوصف لديهم باستخدام الحواس الخمس للملاحظة والإلهام والكتابة.

ويشار إلى أن جلسات أخرى ناقشت عدداً من المواضيع، مثل السيارات بدون سائق، واختلاف أدب الخيال العلمي في الصين عنه في الغرب، والمزج بين عالم الروبوتات والعولمة، ودور علم الوراثة والممارسة في الإنجازات البشرية، والذكاء العاطفي، وغيرها المتعلقة بالعلاقات الإنسانية والطبخ.