حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من شدة اضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة.

واوضح المركز في بيان أصدره صباح اليوم ان سرعة الرياح تصل إلى 55 كم/ساعة وتؤدي إلى إرتفاع الموج مابين 6 إلى 8 أقدام وقد يصل إلى 10 أقدام في العمق وذلك من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": اضطراب البحر في الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.