الامارات | «أبوظبي للرقابة الغذائية» يحذّر من حفظ الأطعمة المطبوخة أكثر من 5 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للرقابة الغذائية» يحذّر من حفظ الأطعمة المطبوخة أكثر من 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من تخزين الأطعمة المطبوخة والمحفوظة في البرّاد أكثر من خمسة أيام، حتى لا يبدأ النمو البكتيري أو العفن بالظهور على الأطعمة.

ووجّه أربع نصائح لحفظ واستهلاك الأغذية خلال رحلات الأسر إلى المتنزهات والبر، هي: الحفاظ على نظافة اليدين أثناء إعداد الطعام، واستخدام المناديل الورقية عند الحاجة، ووضع الطعام في حمام ثلجي مع تعريضه للهواء البارد، وترك الطعام في حاويات مغلقة قدر الإمكان.

وحدد الجهاز عدداً من الضوابط والإجراءات التي يجب على المستهلكين اتباعها عند القيام بعملية التسوق وشراء المستلزمات الغذائية، أهمها شراؤها من مصدر موثوق ومعتمد، وعدم شراء الأطعمة المبردة المعروضة في درجة حرارة الغرفة العادية، وتقنين المشتريات، والابتعاد عن المعلبات المنتفخة أو المنبعجة أو التي عليها صدأ أو المثقوبة بالخطأ، مع ضرورة الإبلاغ عن المخالفات الغذائية أثناء التسوق، بما يسهّل اتخاذ الإجراء الفوري والرادع بحق المتجاوزين.

وتضمنت ضوابط شراء الأغذية - التي أوردها الجهاز على موقعه الإلكتروني - الإسراع بنقل المشتريات الغذائية إلى المنزل، وشراء المواد الغذائية المجمدة والمبرد في آخر مراحل التسوق، لتفادي تغير حالة حفظها أو درجة حرارتها، مشدداً على أهمية عدم خلط المواد الغذائية والمواد الكيميائية (كأدوات التنظيف والمبيدات الحشرية) أثناء التسوق.

وأفاد الجهاز بأنه أثناء عملية إعداد وتجهيز الطعام، فمن الضروري غسل الأواني المستخدمة بماء ساخن وصابون، وترك الأواني المغسولة لتجف في الهواء في حال عدم توافر منشفة نظيفة وجافة، إضافة إلى تنظيف الثلاجة ورفوفها وخزانات المطبخ بانتظام لإزالة الفتات والسوائل التي يمكن أن تكون بيئة خصبة للنمو البكتيري.

وأكد الجهاز أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام الأواني نفسها والمعدات للأغذية النيئة والمطبوخة في الوقت نفسه، ودون غسلها بالماء والصابون، مشيراً إلى أنه يجب طهي اللحوم جيداً، خاصة المفرومة، حتى يصبح سائلها شفافاً، ويكون اللحم خالياً من اللون الوردي.

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وذكر أنه في حال تسخين الطعام أكثر من مرة، يجب التأكد من وصول الحرارة لكل الطعام، وعدم الاكتفاء بالتسخين البسيط، لكونه يشجع على النمو البكتيري. كما يفضل تسخين الكمية التي يريد المستهلك تناولها، وعدم تسخين كل الطعام في كل مرة، داعياً إلى عدم استخدام لوح تقطيع اللحوم والدواجن في تقطيع الخضراوات، لتفادي التلوث العرضي، وفصل الأغذية المطبوخة عن النيئة.

ودعا الجهاز إلى التأكد من درجة حرارة البرّاد، مع مراعاة تبريد الطعام الساخن وتغطيته قبل وضعه فيه. ونصح بعدم ملء البراد بالأطعمة، وترك مساحة كافية لمرور الهواء البارد للحفاظ على الطعام.

«الجهاز» دعا إلى

التأكد من درجة حرارة

البرّاد لضمان عدم

تضاعف الميكروبات.