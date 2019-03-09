الامارات | طالبة تبتكر جهازاً للحماية من مخاطر الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تبتكر جهازاً للحماية من مخاطر الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت الطالبة شيخة سعيد الخاطري، من مدرسة فاطمة بنت مبارك في رأس الخيمة، جهاز استشعار عن بُعد للحفاظ على قائدي المركبات والحيوانات السائبة من مخاطر الطرق الخارجية والسريعة، وأطلقت على الجهاز اسم العين الثالثة «Third Eye».

وقالت الطالبة لـ«الإمارات اليوم»، إن المشروع يتكون من جهاز صغير مزود بحساسات لاستشعار حركة الأجسام على جانبي الطريق الخارجي والسريع، ويرسل الجهاز المثبت داخل السيارة إشارتين لقائد المركبة، إحداهما ضوئية (LED)، والأخرى صوتية (LCD) لتنبيهه إلى وجود حيوانات أو حركة بأحد جانبي الطريق أو كليهما، لافتة إلى أن الجهاز مزود بجهاز تعقب (GPS) الذي يتيح لغرفة العمليات في الشرطة معرفة مكان الجهاز حال تعرض للسرقة، إضافة إلى تزويده بكاميرا تتيح للشرطة التعرف إلى حالة الطريق إذا اصطدمت السيارة المثبت بها الجهاز بأي جسم على الطريق أثناء سيرها. وذكرت أن مشروع الجهاز يعمل بالطاقة الشمسية، ويُعد مهماً للمدارس، إذ يساعد على حماية الطلبة والحفاظ على سلامتهم، مشيرة إلى أنها اختارت فكرة المشروع بعد دراسة واستبيان لآراء المحيطين بها، سواء في المدرسة أو الحي السكني، حول خطورة الحيوانات السائبة، للتأكد من أهمية ابتكار جهاز بهذا الخصوص، ومن ثم بدأت في تنفيذ الجهاز الذي استغرق أشهراً عدة. ولفتت إلى أنها شاركت بهذا المشروع في معرض الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في الفترة من 30 يناير الماضي حتى الرابع من فبراير الماضيين، مؤكدة أن المشروع نال إعجاب المشاركين في المعرض ولجنة التحكيم.