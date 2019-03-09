"حصن الاتحاد 5" قواتنا المسلحة مصنع الرجال

علي الهنوري ووام (عجمان)

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية والاحترافية، مثمناً الدور الذي تقوم به في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة وفي نصرة القضايا العربية ومد يد العون للأشقاء وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، عصر أمس، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي نفذته القوات المسلحة بمنطقة الزوراء في عجمان أمام حشد جماهيري من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه بلغ أكثر من 30 ألف شخص، حيث عكست العروض الحية القدرات الاحترافية لأفراد القوات المسلحة بمختلف وحداتها الرئيسة وحرس الرئاسة.

وشهد العرض العسكري إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من الشيوخ، وقائد حرس الرئاسة وقيادات ورؤساء الهيئات العسكرية والوحدات الرئيسة في القوات المسلحة وقادة الشرطة وكبار ضباط القوات المسلحة ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات وكبار المسؤولين.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن السمعة الطيبة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة تدريباً وانضباطاً وتأهيلاً وتاريخاً، هي محل تقدير واعتزاز قيادتنا الرشيدة التي واكبت مسيرة بنائها وتطورها وخططها ووجهت وتابعت مسيرة تحديثها، وهو ما حقق نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها كمّاً وكيفاً في جميع أفرعها حتى أصبح لدينا جيش عصري مواكب لمختلف التقنيات العسكرية والتطور التكنولوجي وقادر على مواجهة كافة التحديات والإسهام بفاعلية مع قوات أشقائنا بدول مجلس التعاون وأمتنا العربية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وأكد سموه أن الرؤية الواضحة لمستقبل هذا الوطن تجلت في القرار التاريخي الذي اتخذه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في السادس من مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة وبناء جيش موحد يحمي تراب الوطن ويصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته ويرسخ كيان الاتحاد ويثبت أركانه.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره بقدرات أبطال قواتنا المسلحة الذين قدموا عرضاً يؤكد قوتهم الضاربة والفعالة وجاهزيتهم الكاملة للدفاع والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا وأمنه الوطني واستقراره واستعدادهم التام لمواجهة الأخطار والتهديدات الإقليمية وجميع أشكال التحديات التي قد تواجهنا، مشيراً سموه إلى أن العرض العسكري جسد التلاحم الذي تعيشه دولة الإمارات بين المقيمين والمواطنين.

وقال سموه موجهاً حديثه لأبنائه في القوات المسلحة: «إنكم تقومون بأعمال جسيمة تعرضون أنفسكم للموت وللخطر من أجل أن يعيش أهليكم في أمن ورخاء، وتواجهون التعب والمشاق من أجل أن يعيش الوطن في راحة وأمن وطمأنينة».

وأكد سموه أن جنود الوطن البواسل أصحاب فضل وشرف وإخلاص وعطاء وشموخ وصمود وشجاعة يقدمون الغالي والنفيس ويسطرون ملاحم المجد والتضحية والوفاء ببذل أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الطيبة ودمائهم الزكية التي ارتوت بها الأرض لتزهر سنابل الكرامة وترتفع رايات السلام، مشيراً إلى أن شهداء الإمارات هم أغلى ما نملك، فهم أبناؤنا الذين تربوا على أرض بلادهم وقدموا أرواحهم الطاهرة نصرة للدين والوطن والشرعية بعد أن سطروا تاريخاً من البطولات والتضحيات السامية وستبقى أسماؤهم خالدة شامخة.

وبارك سموه نجاح «حصن الاتحاد 5»، مؤكداً أن «القوات المسلحة هي السند الأكبر في دعم وترسيخ النهضة المتكاملة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ورمز للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت ووحدة الرؤية والمستقبل، وقد أثبتت قواتنا المسلحة اليوم للعالم أجمع بأنها قادرة على تحمل المسؤولية كاملة والقيام بواجبها بكل كفاءة واقتدار».

واستعرض سموه الأدوار المميزة التي ظلت تؤديها قواتنا المسلحة منذ تأسيسها، فقد قامت بإغاثة المنكوبين في مختلف دول العالم التي مرت بحروب وكوارث عصيبة وقدمت قواتنا نماذج مشرفة في التضحية والعطاء وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإيواء اللاجئين من الحروب ومعالجة المصابين وإعادة بناء وإعمار ما خلفته الحروب وتعزيز القيم الإنسانية السمحة بتعاون وتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.

وجدد صاحب السمو حاكم عجمان في ختام تصريحه العزم على المضي قدماً في مسيرة الوحدة والاتحاد وبناء وطن شامخ، داعياً أبناء الدولة إلى الإخلاص والوفاء وصون مكتسبات الإمارات وحمايتها والعمل الدؤوب والاجتهاد من أجل رفعة الإمارات وإعلاء رايتها بين الأمم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن القوات المسلحة الإماراتية تحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة وذلك وفق رؤية استراتيجية.

وقال سموه: «إن القوات المسلحة الإماراتية وجدت اهتماماً كبيراً من قادة الوطن وعناية مستمرة لتطوير كفاءتها ومهارات جنودها، وذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي لم يتوان يوماً عن تقديم كل أنواع الدعم والتحفيز والتشجيع لأبطال الجيش الإماراتي».

وأكد أن «حصن الاتحاد 5» عكس ثمار دعم وتكريم القادة للقوات المسلحة، مشيراً سموه إلى أن الروح القتالية التي يتمتع بها أبناء الوطن وبسالتهم من أجل الحفاظ على رايته عالية خفاقة عززت الكفاءة العالية التي وصلت إليها قواتنا المسلحة. وأضاف سموه: أن «حصن الاتحاد 5» الذي أقيم في عجمان نال متابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إبرازاً للدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حفظ الوطن والذود عن أمنه ومكتسباته، وتكريماً لعزم رجالها وولائهم ووفائهم بالعهود والمواثيق التي وضعها آباؤنا المؤسسون، وتعزيزاً لرؤيتهم السديدة في الدفاع عن الإمارات برا وبحرا وجوا من كل حاقد وحاسد ومن كل كاره وشامت.

ولفت سموه إلى أن عجمان سخرت كل إمكاناتها لإنجاح العرض وإظهاره بصورة مشرفة تليق بالمكانة السامية لقواتنا المسلحة وإمكانيات جنود الإمارات العالية في الأنشطة والمهارات العسكرية وأحدث الأسلحة المتقدمة.

وقال إن القوات المسلحة تجسد أسمى معاني الشجاعة والبسالة والإقدام في ميادين القتال وترسخ نموذجاً فريداً يحتذى به في التفاني لحفظ الأمن والاستقرار، فهي التي تسهر مقيمة على الثغور حارسة لحدود الوطن، أبطالها مرابطون على الحق مدافعون عن الإنسان أينما كان، فعيونهم الساهرة هي درع الوطن الحامي من كل متربص ومعاد. وقدم سموه الشكر والتقدير والامتنان إلى أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركة في العرض، وعبر عن فخره واعتزازه بدورهم وكفاءتهم المبهرة في العروض والمهام العسكرية.

واستذكر سموه شهداء الإمارات وبطولاتهم السامية، مؤكداً أن «شهداء الوطن هم إخواننا وأبناؤنا ونحزن على فراقهم لكن فخرنا بهم أكبر من أي حزن وفراق، وإن ذكراهم وسام شرف يحمله كل إماراتي على صدره، فبأرواحهم الطاهرة التي ارتقت إلى السماء ارتقى الوطن إلى مقام تبصره كل الأعين فأصبحوا منارة للعزة والأمجاد ودليلاً إلى طريق الحق والسلام».

ومثل العرض معاني الكرامة والشرف واستعراض الدروع الراسخة والرجال المؤمنين بقيادتهم وبسلامة أرضهم وسمائهم وبحرهم، حيث ضم عمليات مشتركة شملت عدداً من أفرع القوات المسلحة مع التركيز على قوة الرد السريع المدربة تدريباً عالياً من أفراد حرس الرئاسة التي مثلت القوات البرية بدعم من قيادة الطيران المشترك والقوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

العرض العسكري

بدأ العرض بسيناريو تعرض موكب شخصية مهمة مدعوة للمشاركة في افتتاح مركز تجاري بطائرة وكيفية تأمينها، ولكنها تتعرض بعد افتتاح المركز إلى عملية طعن من قبل أحد أفراد الجمهور وكيفية التعامل مع الإرهابي، أظهر كيفية تعامل عناصر الحرس الخاص معه عبر استطلاع جوي وفتح نقطة مراقبة باستخدام عناصر النيران المشتركة، فيما شاهد الجمهور أيضاً غارة جوية باستخدام طائرات «إف 16» والـ«ميراج» لتحرير الرهائن الذين تم اختطافهم ثم إخلائهم باستخدام سلة الإخلاء الجوي وانسحاب جميع القوات.

وشاهد الحضور أيضاً تعرض موكب وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الشخصيات المهمة لعملية تفجير من خلال سيارة مفخخة ومسنودة بنيران معادية مباشرة من أسلحة رشاشة من قبل عناصر إرهابية لتغطية عملية التفجير المفخخ، وتكليف حرس الرئاسة بحمايته وكيفية التعامل مع الإرهابين بدعم من مختلف تشكيلات القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.

ويصد الحرس الخاص للوفد الهجوم مباشرة، وينقل الوفد بعيداً عن مكان الاشتباك، لكن يتعرض الموكب لكمين آخر من مجموعة استخدمت آليات مفخخة ورماية مباشرة لإيقاف الموكب، ويستمر الاشتباك مع العناصر المعادية ويتدخل فريق الاقتحام الجوي للحرس الخاص فيتم القضاء على العناصر المعادية وتأمين الشخصيات المهمة وتبقى العناصر على الشاطئ متمركزة في القوارب.

وهنا تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة هذه الأزمة وتطلق طائرة للاستطلاع الجوي، والتي تمتلك القوات المسلحة أنواعاً حديثة منها مزودة بأحدث التقنيات، فتقوم بمهمة تتبع وملاحقة الخاطفين والإرهابيين لتظهر تمترس القوات المعادية في مبان وبحوزتها رهينة.

وهنا يقوم مركز العمليات بإعداد الخطة المناسبة للقضاء على هذه الأهداف المعادية وتحرير الرهينة قبل أن ينقلها المختطفون إلى خارج البلاد بطائرة كانت متوقفة في أرض المطار، حيث تم قصف مدرج المطار حتى لا تستطيع الطائرة المغادرة ومن ثم التعامل مع الموقف من قبل كافة الوحدات في عملية نوعية ومتطورة تم خلالها إنقاذ الرهينة بمساهمة جميع الوحدات القتالية ومكافحة الإرهاب والتدخل السريع البري والجوي والبحري.

وتابع الحضور مشاهد حية ومباشرة لما يؤديه الجنود البواسل وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم في تخليص الرهائن وتحريرهم من المختطفين من خلال تنفيذ عملية اقتحام مبدئي من قبل عناصر الفرسان وعناصر العمليات الخاصة، فيما تتجه إلى المنطقة أيضاً سفينة بحرية تتمتع بالقدرة على تنفيذ الرمايات المباشرة من مسافات بعيدة دون لفت نظر العدو لوجودها، ثم ينشر حرس الرئاسة فريقاً من القوات المشتركة على أعلى درجة من التدريب والكفاءة وتكون مهمتهم التسلل إلى المنطقة لإنشاء مقر للمراقبة ثم يتم تدخل عناصر الاقتحام الجوي وتبدأ بقدوم مروحيات وعلى متنها قناصون دورهم التعامل مع الأهداف المعادية من الجو لإثارة الإرباك بين صفوف العدو وإشغالها عن تسلل القوات الخاصة والفرسان على الأرض عبر عناصر الإقحام الجوي، ثم تتم عملية إنزال جوي لعناصر قوات العمليات الخاصة للتدخل والتعامل مع الهدف بالتعاون مع العناصر الأرضية ويتم الاشتباك الناري والاشتباك المباشر مع عناصر العدو والقضاء عليهم وإنقاذ الرهائن وإخلاؤهم إلى السفينة الحربية في المنطقة الآمنة، وبعدها تعمل عناصر العمليات الخاصة بعد عملية إنقاذ بطولية على إخلاء الموقع بعد تأمينه ودحر القوات المعادية وإرجاع القوات إلى قواعدها بواسطة البحر والطائرات لإخلاء بقية عناصر الفرسان ومن ثم المغادرة بشكل كامل بعد أن تكللت العملية بالنجاح. كما تابع الجمهور الإمكانات التي تمتلكها القوات المسلحة وقدراتها القتالية الرفيعة في مكافحة الإرهاب والتصدي لشتى المخاطر والتهديدات وما يتحلى به أفرادها من كفاءة واقتدار في تنفيذ جميع المهام المنوطة بهم بكل شجاعة وتفان وخبرات ميدانية مع تنسيق عال وتعاون تام بين الوحدات المشتركة والقوات الجوية والبحرية والبرية. واختتم العرض بتقديم فريق فرسان الإمارات أبطال سلاح الجو الوطني استعراضات جوية مبهرة في سماء الحدث، وقدم فريق القفز الحر من العمليات الخاصة عرضاً من خلال القفز باستخدام المظلات القابلة للتوجيه والتي تسمح لهم بالهبوط بدقة أينما أرادوا حاملين علم دولة الإمارات، مع دخول فريق من الخيالة رافعين راية الوطن، ومؤدين تحية وقسم العلم، ومجددين العهد والولاء لقيادة الإمارات الرشيدة ومؤكدين العزم على أن يكونوا الدروع الواقية للوطن والعين التي لا تنام، وأن يظلوا الجنود الأوفياء للعهد البارين بالوعد الحافظين للأمانة مؤدين الواجب بهمة وعزيمة ونكران للذات.

شجاعة وتفانٍ

أكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 5» أن العرض الذي نفذته وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة جسد الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو قواتنا المسلحة، فهي الدرع والسيف الذي يحمي مكتسباتنا الوطنية ويصون مسيرتنا الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تموج بها منطقتنا والعالم أجمع. وأشار إلى أنه بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، أضحت قواتنا المسلحة مصنعاً حقيقياً للرجال والأبطال نظراً لما تلعبه من دور مركزي في تعزيز التلاحم والهوية الوطنية والانتماء إلى الأرض الواحدة والشعب الواحد في مواجهة التحديات الواحدة وتمتين قوة الاتحاد وتجسيدها في مختلف المهام والأدوار التي تضطلع بها في مناطق شتى من العالم.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن العرض حقق أهدافه في إظهار القدرات العسكرية الفائقة لمختلف وحدات القوات المسلحة التي أرست نموذجاً يحتذى به من الأمن والاستقرار والتعايش في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن البناء والتنمية لابد لهما من قوة تحميهما وتوفر لهما عوامل الانطلاق والاستمرار والاستدامة والحيلولة بينها وبين من يعيق مسيرتها. وثمن رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 5» تعاون مختلف الدوائر الحكومية في إمارة عجمان وعملها على تسهيل مهمة تنظيم العرض ما أسهم في إنجاح الحدث، وجدد عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، وأن تكون قواتنا المسلحة عند حسن ظنها وتكون وفية للوعد أمينة على أرض الإمارات الطيبة وشعبها الغالي.

تجسيد للتناغم بين القوات الجوية والبرية والبحرية

عاش شعب الإمارات من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة مساء أمس في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، يوماً ملحمياً وطنياً مفعماً بالفخر والانتماء للوطن، مستمتعين بمشاهدة النسخة الخامسة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وشارك الجمهور أبناء القوات المسلحة روح الوحدة والاعتزاز، مؤكدين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك جيشاً باسلاً مقداماً ذا قدرات ردع هائلة، جنباً إلى جنب مع رسالة السلام والمحبة والتعاون. وأمس.. لمعت سماء الزوراء بريقاً بشٌهب صقور القوات الجوية الذين أكدوا أن الوطن يحرسه الله، ومن ثم مخالب القوات المسلحة التي تتمتع بأفضل التقنيات الحديثة من مختلف المعدات والتقنيات الجوية والأرضية، فيما كانت أرض ميدان الزوراء تموج كزلزال بمرور الآليات والمعدات العسكرية المختلفة وتتواكب مع مختلف الظروف الميدانية. بينما كانت في البحر، تدور ملحمة بطولية أخرى، أبطالها رجالنا البواسل من القوات المسلحة البحرية التي عرضت مختلف السفن البحرية.. الخفيفة والثقيلة الكفيلة بصد مختلف الهجمات على سواحل ومياه الخليج العربي بكل بسالة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته التنموية المستدامة، وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم. وتوافدت الأسر قبل ساعات من بدء العرض الذي يقام للمرة الخامسة، وبلغ الحماس ذروته مع أصوات المدافع والذخيرة التي امتزجت بهدير محركات النفاثات المقاتلة والطائرات العمودية والآليات العسكرية الثقيلة، حيث حرصت القوات المسلحة على وضع سيناريو مطابق للواقع، ويعكس قدرات أبطالنا من منتسبي القوات المسلحة البواسل. وأبدى الحاضرون سعادتهم، بحضور العرض الذي أظهر الإمكانات العالية لحماة الوطن والحرفية في مهارات الميدان وفنونه العسكرية، وأظهر جانباً من القدرات التي تتمتع بها قواتنا المسلحة، ومدى التنسيق والتناغم بين وحداتها في سبيل تأمين سلامة الوطن والمقيمين بربوعه. وقال المواطن سعيد الشامسي: «إن إقامة مثل هذه العروض العسكرية تعطي حافزاً ودافعاً قوياً لجيل المستقبل بأن الوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه من أجل أن تستكمل مسيرة البناء والتنمية». ولفت إلى أن المشاركين في العرض نجحوا في إثبات قدراتهم ومهاراتهم العالية في ميدان العز والكرامة، كما أن العرض كان تجربة رائعة وثرية من حيث المضمون.

وقال أحمد موسى الهوتي: «إن العرض حقق أهدافه في إظهار القدرات العسكرية الفائقة لمختلف وحدات القوات المسلحة التي أرست نموذجاً يحتذى في الأمن والاستقرار والتعايش في دولة الإمارات، لا سيما أن روح البناء والتنمية، لا بد لهما من قوة تحميهما وتوفر لهما عوامل الانطلاق والاستمرار والاستدامة، والحيلولة بينها وبين من يعيق مسيرتها».

وأكد المواطن عبدالله عمر الشمري أن عرض «حصن الاتحاد5» فخر لشعب الإمارات والعرب كافة، بما عرضه من إمكانات تتمتع بها قواتنا المسلحة كافة، جوية وبحرية وبرية.

وقال الشمري: «أجمل ما في العرض هو أن جميع المشاركين فيه هم من أبناء الوطن الذين نهلوا من علم وخبرات قواتنا المسلحة الباسلة»، مؤكداً أن هذه السواعد قادرة على الزود عن تراب الوطن وفق استراتيجية متطورة مشتركة بين مختلف عناصر الدفاع.

وأكد المواطن سعيد محمد الظاهري أن عرض القوات المسلحة يجسد روح ومعاني الكرامة والشرف لدى الرجال المؤمنين بقيادتهم وبسلامة أرضهم وسمائهم وبحرهم، حيث ضم عمليات مشتركة شملت عدداً من أفرع القوات المسلحة، مع التركيز على قوة الرد السريع المدربة تدريباً عالياً، نفذته وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة، وجسدت الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو قواتنا المسلحة، فهي الدرع والسيف الذي يحمي مكتسباتنا الوطنية، ويصون مسيرتنا الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تموج بها المنطقة والعالم.