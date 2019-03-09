حمدان بن محمد يقود F3 في النسخة الثانية للألعاب الحكومية

دبي (وام)

أعلن فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي مشاركته في النسخة الثانية من الألعاب الحكومية التي تقام في الفترة من 3 إلى 6 أبريل المقبل تحت شعار «فريق واحد هدف واحد»، على شاطئ كايت بيتش.

وتمثل مشاركة فريق F3 في الألعاب الحكومية هذا العام، عاملاً مهماً في إضفاء أجواء استثنائية من الحماس والتشويق على المنافسات، وتجسيداً لحرص سموه على دعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الجهات الحكومية خلال رحلة الوصول بإمارة دبي إلى المركز الأول على كافة الأصعدة.

وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في خطوة مميزة عن تشكيل فريق F3 للسيدات، وذلك للمرة الأولى لخوض غمار المنافسات أسوة بفريق الرجال، الذي شارك في منافسات العام الماضي.

وأوضح سموه، أن المرأة أثبتت أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وهي قادرة على إحداث نقلة نوعية في أهم القطاعات والمجالات الحيوية، متسلحة بالإرادة والإصرار ووضوح الرؤية والأهداف.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الوصول بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى القمة ينطلق بشكل أساسي من العمل الحكومي كداعم ومحرك للتغيير، ما يتطلب تناغماً وتكاتفاً مثالياً بين الموظفين رجالاً ونساءً.