دبي (وام) حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى ناصر بن عبد اللطيف السركال، بمناسبة زفاف حفيده ناصر أحمد بن عيسى السركال إلى كريمة سيف محمد بن أحمد بن سليمان. كما حضر الحفل الذي أقيم في مجمع السركال الرياضي في منطقة المزهر في دبي أمس خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من أعيان البلاد وأقارب العروسين. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لآل السركال وابن سليمان أفراحهم، وهنأ سموه العروسين متمنياً لهما حياة سعيدة مكللة بالرفاه والبنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الدولة يحضر أفراح السركال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.