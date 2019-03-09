ورشة بيئية في "رعاية أحداث أبوظبي"

أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي ورشة عمل بيئية حول الإبداع والابتكار في إعادة استخدام النفايات وحماية البيئة، بمشاركة نزلاء إدارة رعاية الأحداث في المفرق، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

وأوضح العقيد الدكتور المهندس محمد أحمد البريكي مدير إدارة رعاية الأحداث، بقطاع أمن المجتمع، أن المبادرة هدفت إلى نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وغرس قيمة وأهمية الحفاظ على البيئة في نفوس الأبناء وإيجاد أنماط وأساليب لعمليات إعادة التدوير.

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