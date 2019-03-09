"هي التسامح".. مسيرة في دبي

دبي (الاتحاد) شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، في مسيرة «هي التسامح» التي نظمتها جمارك دبي، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.

وشاركت بالمسيرة 50 موظفة من عضوات مجلس الشرطة النسائي من الموظفات العسكريات والمدنيات من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واللجان النسائية من مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وأكدت النقيب عتيقة الظاهري، عضو مجلس الشرطة النسائي، والمشرف على الفريق النسائي المشارك، أن المشاركة انطلاقاً من استراتيجية شرطة دبي لإسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي.

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