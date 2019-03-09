"اغرس باختيارك".. مبادرة تعزز الثقافة البيئية

الشارقة (الاتحاد)

بهدف تعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة، واطلاع المنتسبات على سبل اختيار وزراعة النباتات والأشجار الملائمة، ورفدهن بفنون ومهارات الزراعة، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة، فعالية «اغرس باختيارك».

وارتدى المشاركون في الفعالية سترات تحمل شعار: «أيدي تتحد، أيدي تزرع»، وشاركت منتسبات المفوضية في زراعة شتلات شجر اللوز، بهدف بناء جيل واعٍ ومثقف بيئياً.

وأكدت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة، أن تنظيم الفعالية يعكس الحرص على تكريس علاقة الإنسان بالشجر، من خلال غرس حب الشجر في نفوس الفتيات، وتعليمهن أصول الزراعة والاعتناء بالشجر، مشيرة إلى أن العام الأول شهد زراعة أشجار الغاف، ثم أشجار النخيل والحنة والسدر في الأعوام التالية.

وبينت الشامسي أن الأشجار المحيطة بالمفوضية والمنطقة، تروي بعضاً من مسيرة إمارة الشارقة التي تمضي وفق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، للحفاظ على البيئة وثروات الطبيعة، وصون التنوع الحيوي في مختلف مناطق الإمارة.

من جانبه، تحدث وهيب الكمالي، رئيس قسم شؤون البلدية في وزارة البيئة والتغير المناخي، قائلاً: «انطلاقاً من إيمان الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالزراعة، أصبحت الإمارات علامة مميزة في خريطة التشجير وتزيين المدن، من خلال الجهود المبذولة في نشر الرقعة الخضراء، والاهتمام بالأشجار والنباتات المحلية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة».