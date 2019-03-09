تكريم منتسبات "العلم نور"

الشارقة (الاتحاد) كرم مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة الدارسات المنتسبات لمبادرة «العلم نور» التي ترمي إلى معالجة مشكلة فئة الأميين الراغبين في استكمال تعليمهم والتي يتبناها مجلس الشارقة للتعليم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويأتي التكريم في إطار أنشطة وفعاليات مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاحتفال بشهر مارس من كل عام بالشهر الوطني للقراءة ضمن السياسة الوطنية للقراءة.

والتقى راشد عبدالله المحيان رئيس المجلس وحماد المحيان رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات بالمجلس وسعيد عبيد بالليث عضو المجلس بالدارسات ووجه رئيس المجلس كلمة فخر واعتزاز بجهودهن وحرصهن على استكمال تعليمهن وتعلمهن القراءة ومشاركتهن في هذه المبادرة وأوضح أهمية دورهن وما يقمن به من جهود تربية لتعزيز القراءة والقضاء على الأمية لتظل الإمارات واحة غناء بالمعرفة والقراءة.

وفي نهاية اللقاء كرم المجلس الدارسات بالإضافة الى الكادر التدريسي، ومن جهتهن شكر الدارسات مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى على هذه المبادرة لتكريمهن التي كان لها وقع كبير في نفوسهن والتي تعطيهن دافع أكبر لتعلم القراءة.

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