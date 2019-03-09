العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك عبدالله بن دويس الشامسي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة المرحوم حمد بن محمد بن رحمة الشامسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مجلس زاخر، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين والشخصيات وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل مشاركة فرقة الفنون الشعبية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.