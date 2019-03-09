الشارقة (الاتحاد) استقبل النقيب حميد خلفان الكندي، رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة وفداً من مجلس شباب الدفاع المدني برئاسة النقيب حميد عبدالله آل علي، رئيس مجلس الشباب بالقيادة العامة للدفاع المدني وعدد من الأعضاء، وذلك بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

ورحب الكندي بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات بين المجلسين لإيجاد كوادر مبدعة تسهم في تطوير الأداء في مختلف المجالس الشبابية.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها طرح العديد من الأفكار، والمبادرات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الأمني، وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مجلس الدفاع المدني" يطلع على ممارسات "شباب شرطة الشارق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.