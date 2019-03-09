"شرطة أبوظبي" تنظم جلسة حوارية لمناقشة كتاب الحوكمة

أبوظبي (الاتحاد) نظمت اللجنة الفنية للقراءة في شرطة أبوظبي جلسة حوارية لمناقشة كتاب الحوكمة، في مركز دلما التجاري بأبوظبي، وفقاً لخطتها التنفيذية المخصصة لشهر القراءة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات.

وأوضح العميد ثاني بطي الشامسي، رئيس اللجنة الفنية للقراءة: أن الجلسة الحوارية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة والإسهام في بناء مجتمع مثقف وقارئ.

وتطرق الملازم أول سعيد المنصوري، مدير فرع صياغة القوانين في قسم التشريع بشرطة أبوظبي، في الجلسة إلى مناقشة تاريخ الحوكمة، ومفهومه، وربطه بالجودة ومعايير التميز المؤسسي وبمنظومة الجيل الرابع، وركائز ومبادئ الحوكمة وأهميتها.

وكرمت «مواصلات الإمارات»، الدكتور جمال النقبي مدير الجلسة، والمتحدث الملازم أول سعيد المنصوري.

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