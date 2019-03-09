وفاة 3 مواطنين وآسيوي وإصابة 3 في حادث برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

توفي 3 مواطنين وآسيوي (جميعهم من الشباب) وأصيب 3 مواطنين شباب، إثر تعرضهم لحادث انحراف وتدهور نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد الإطارات على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة رأس الخيمة.

وقال المقدم محمد البحار، رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة في تمام الساعة (6:55) مساء يفيد بوقوع حادث مروري لإحدى المركبات على الطريق، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف للمكان، وتم نقل المتوفين لمستشفى خليفة التخصصي، فيما نقل اثنان آخران لمستشفى صقر برأس الخيمة، وتم تسليم جثث المتوفين لذويهم، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أهمية الالتزام بالقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتفادياً لوقوع الحوادث المرورية والإصابات والوفيات، موضحاً حرص شرطة رأس الخيمة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لتثقيف الجمهور حول تعزيز الثقافة المرورية. ودعا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة عند قيادتهم لمركباتهم والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة المرورية، وضرورة الإسهام في المحافظة على أمن الطرق ونشر الوعي المروري في المجتمع، من خلال الالتزام التام بالقواعد المرورية، معرباً عن تعازيه الحارة لأسر المتوفين، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.