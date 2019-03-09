الريسي يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للإنتربول

أبوظبي (الاتحاد) شارك اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، عضو اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» عن قارة آسيا، في اجتماع اللجنة التنفيذية للإنتربول في الدورة الثانية لعام 2019 التي عقدت في مدينة ليون بفرنسا، خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.

تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات للتصدي لهذه الجرائم.

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