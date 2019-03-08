هزاع ومنصور بن زايد يعزيان في وفاة سالم حميد بن دلموج الظاهري

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واجب العزاء إلى حميد بن دلموج الظاهري، في وفاة نجله سالم.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس فلج هزاع بمدينة العين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أبناء الفقيد وإخوته وأسرته، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم العزاء إلى جانب سموهما، معالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول وسعادة جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو.

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