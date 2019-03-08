حميد النعيمي يشهد العرض العسكري "حصن الاتحاد 5" في عجمان

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية والاحترافية، مثمناً الدور الذي تقوم به في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة وفي نصرة القضايا العربية ومد يد العون للأشقاء وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، عصر اليوم الجمعة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، العرض العسكري "حصن الاتحاد 5" الذي نفذته القوات المسلحة بمنطقة الزوراء في عجمان أمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه حيث عكست العروض الحية القدرات الاحترافية لأفراد القوات المسلحة بمختلف وحداتها الرئيسة وحرس الرئاسة.

وشهد العرض العسكري، إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وقيادات ورؤساء الهيئات العسكرية والوحدات الرئيسة في القوات المسلحة وقادة الشرطة وكبار ضباط القوات المسلحة ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

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