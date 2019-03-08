مجموعة "ثومبي" تدخل السوق الرقمية عبر شراكة مع "نون"

وقعت "نون"، السوق الرقمية التي انطلقت من المنطقة، اتفاقية شراكة مع مجموعة "ثومبي" تؤذن بدخولها إلى قطاع التجارة الإلكترونية للمرة الأولى.



ومن خلال هذه الشراكة، ستتوفر جميع منتجات التجزئة من مجموعة "ثومبي" عبر منصة "نون". ويتضمن قسم التجزئة في "ثومبي" العديد من العلامات التجارية مثل "صيدلية ثومبي"، التي تقدم تشكيلة من المنتجات الراقية للعناية بالبشرة والأطفال؛ ومتجر "نيوتري بلاس فيتا" للمعدات الطبية والصيدلانية والغذائية؛ و"زو آند مو أوبتيكال" للبصريات"، إضافة إلى متجر الزهور "فلاور شوب".



بهذه المناسبة قال أكبر ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة مجموعة "ثومبي": "يسرنا أن ندخل هذه الشراكة مع ’نون‘ لا سيما في هذه المرحلة التي يركز خلالها قسم تجارة التجزئة في مجموعتنا على التحول الرقمي، بما يشمل سوق التجارة الرقمية. ونتطلع لأن يقدم حضورنا الرقمي أفضل صورة عن علاماتنا التجارية ومنتجاتنا، سواء عبر منصاتنا الخاصة أو من خلال شركائنا. ويسعدنا أن نقدم لعملاء ’نون‘ فرصة اقتناء المجموعة الكاملة من منتجاتنا المميزة".



وقال طارق فاضل، النائب الأول للرئيس للعمليات التجارية: "تنسجم شراكتنا مع مجموعة ’ثومبي‘ في مضمونها وأهدافها مع استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم الشركات والمشاريع المحلية وتزويدها بمنصة مثالية لتعزيز حضورها عبر الإنترنت. وستتاح لعملاء ’نون‘ فرصة استكشاف مجموعة جديدة ومتنوعة من العلامات التجارية والمنتجات التي يقدمها قسم تجارة التجزئة في ’ثومبي‘، وبأسعار تنافسية".

Advertisements



وتعتبر مجموعة "ثومبي" تحالف شركات عالمية متنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخذ من "مركز دبي المالي العالمي" مقراً لها. وستساهم الشراكة مع "نون" في تعزيز حضور المجموعة في أسواق رئيسية مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.



وستصبح منتجات "ثومبي" متوفر للشراء عبر "نون" بدءاً من منتصف أبريل 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تصبح متاحة للعملاء في المملكة العربية السعودية ومصر في وقت لاحق من العام الحالي. وفي إطار الشراكة، سيدرس الطرفان الفرص المشتركة المتاحة في مجالات التسويق وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، للمساهمة معاً في حفز نمو قطاع التجارة الرقمية في المنطقة.



وتمثل "نون" سوقاً رقميةً عربية تضع العملاء في المقام الأول، وتتيح لهم من خلال علاقاتها الوثيقة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي والإقليمي والعالمي شراء تشكيلة كبيرة من أفضل المنتجات. وتقدم "نون" تجربة تسوق فريدة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها المخصص للأجهزة المتحركة بنظامي iOS وAndroid.