محمد بن راشد يعزي فى وفاة محمد علي سنجل

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واجب العزاء فى وفاة المرحوم محمد علي سنجل.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي، إلى مجلس عزاء المرحوم فى منطقة الصفا فى دبي بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقدم سموه صادق العزاء والمواساة إلى أنجال وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد والدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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