"أغذية" تطلق "برنامج رعاية" دعماً لملاك العزب المحليين

أطلقت مجموعة أغذية ش.م.ع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات العربية المتحدة والمالكة لعلامة "اجريفيتا" العلامة التجارية الرائدة للأعلاف الحيوانية، "برنامج رعاية" لدعم ملاك العزب في إطار التزامها بالأمن الغذائي المستدام.

ودشن البرنامج المبتكر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، على هامش مشاركة مجموعة أغذية في "معرض الشرق الأوسط الزراعي 2019".

وأوضحت "أغذية" أن إطلاق البرنامج جاء بهدف توفير المشورة المتخصصة لأصحاب العزب لضمان تقديم التغذية المثالية لمواشيهم من أجل تعزيز مستويات الإنتاجية. وسيعمل البرنامج الفريد تحت إشراف مباشر من خبراء رعاية المواشي وغيرهم من خبراء التغذية الحيوانية الذين سيتابعون عن كثب التقدم المحرز في صحة المواشي لضمان أفضل مستويات النمو والتغذية.

وفي هذا السياق، قال المهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يأتي الأمن الغذائي على رأس قائمة أولويات الاستدامة لدى (أغذية)، فمنذ تأسيس مجموعتنا، عملنا في إطار التزام راسخ تجاه دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر سلع متعددة منها الأعلاف الحيوانية. ومن هذا المنظور، نعمل باستمرار على ضمان تلبية منتجات (اجريفيتا) لاحتياجات مربي المواشي في وطننا الحبيب. ومن هنا تأتي أهمية إطلاق (برنامج رعاية) المصمم خصيصاً لدعم جميع ملاك العزب بهدف تنمية المواشي وتعزيز انتاجيتها وزيادة عائداتها".

وأضاف الواحدي: "وبالإضافة إلى مساعدة المزارعين المحليين، سيوفر (برنامج رعاية) إنتاج عالي الجودة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام أعلافٍ مغذية وفائقة الجودة تضمن تعزيز صحة المواشي".

وتعمل "أغذية" على انتاج وتسويق مجموعة واسعة من الأعلاف تحت مظلة علامة "اجريفيتا"، لتلبي الاحتياجات المختلفة للمواشي. وتقدم العلامة التي تضم أكثر من 50 نوعاً من الأعلاف الطبيعية، طيفاً واسعاً من الأعلاف الحيوانية عالية القيمة والفعالية، والخالية من المكونات الحيوانية والملونات الاصطناعية والمضادات الحيوية المعززة للنمو والهرمونات.

وجدير بالذكر أن مجموعة أغذية قد وقعت اتفاقية مع شركة "تراو للتغذية"، التابعة لشركة "نيوتريكو" الرائدة في مجال تغذية الحيوانات والأعلاف المائية، وذلك بهدف تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات لتحقيق التغذية المثالية، فضلاً عن تعزيز الثروة الحيوانية وتحسين الكفاءة الاقتصادية.