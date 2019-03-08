"هواوي" تطلق منصةAppTouch الرقمية لشركات الاتصالات حول العالم

أعلنت "HUAWEI Mobile Services" عن إطلاق منصتها الجديدة للخدمات الرقمية HUAWEI AppTouch، والتي تزود شركات الاتصالات بخدمات ترفيهية رقمية محسّنة مثل الألعاب والفيديو والموسيقى.

وخلال مشاركته في مؤتمر الألعاب الرقمية 2019 بدبي، أعلن جيرفس سو جي، نائب رئيس "HUAWEI Mobile Services"- مجموعة أعمال المستهلكين ، عن إطلاق منصة HUAWEI AppTouch رسمياً، وتحدث بشكل موسّع عن خصائص نظام الخدمات الرقمية الجديد.

وقال سو جي بهذا الخصوص: "تساهم الابتكارات الرقمية في تغيير ديناميات تكنولوجيا الاتصالات المحمولة، ونحن في ’هواوي‘ نحرص دوماً على تقديم حلول أعمال مبتكرة تساعد شركات الاتصالات على استقطاب المستخدمين، وتحسين تجاربهم، وبناء منظومات داعمة لمسار التحول الرقمي. ومن خلال HUAWEI AppTouch، توفر ’هواوي‘ لشركات الاتصالات منصة لنشر الخدمات الرقمية المتطورة بكفاءة والوصول إلى مزيد من المحتوى عالمياً".

وباعتبارها شريك الابتكار لمؤتمر الألعاب الرقمية 2019، والذي جمع تحت مظلته أكثر من 500 شركة من 35 دولة حول العالم، نظمت هواوي ورشة عمل موسّعة لتعريف شركات الاتصالات وشركاء الألعاب بمنصتها الجديدة Huawei AppTouch. وتحدث كل من جاستن جيانغ، مدير الأعمال لشركة الألعاب الصينية CMGE؛ وإم جي فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الألعاب الأبرز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بابل جيمز"، عن تعاونهما مع "HUAWEI Mobile Services " لتقديم ألعابهم إلى المستخدمين العالميين.

وألقى أثيل جيهان، مدير تشغيل خدمة الألعاب في شركة اتصالات "زين العراق"، كلمة مهمة أمام الحاضرين بعنوان "الشريك الموثوق، إيرادات جديدة"، وسلط فيها الضوء على دور Huawei AppTouch بمساعدة شركته على بناء قنوات الخدمات الرقمية. وقال جيهان بهذا الخصوص: "تعاوننا بشكل وثيق مع ’هواوي‘ لمواصلة تقديم أفضل محتوى عالمي لمستخدمينا، بدءاً من خدمة الألعاب ZainZone وانتهاءً بخدمة الموسيقى Tapsong، فضلاً عن إطلاق خدمة الدفع المباشر (DCB) التي جعلت عملية الدفع أكثر سهولة".

وقامت شركة هواوي حتى اليوم بإطلاق باقة متنوعة من الخدمات بما فيها معرض التطبيقات AppGallery والثيمات والموسيقى ومقاطع الفيديو وغيرها في أكثر من 170 دولة ومنطقة لخدمة ما يزيد على 500 مليون مستخدم. وتوفر منصة Huawei AppTouch وسيلةً جديدة لشركات الاتصالات منظومة لدمج موارد منظومة قنوات المحتوى الرقمي العالمية، وستصبح جزءاً مهماً من خدمات ’هواوي موبايل سيرفسز‘. كما ستزود المستخدمين بالخدمات السحابية للمحتوى الرقمي مثل الألعاب ومقاطع الفيديو والموسيقى وتدفق البيانات عبر شركات الاتصالات. وتساعد المنصة شركات الاتصالات أيضاً على تطوير أعمالها، وتعزيز انتشار علاماتها التجارية، وبالتالي زيادة إيراداتها.

وبدأت منصة HUAWEI AppTouch فعلياً بخدمة ما يزيد على 60 شركة اتصالات في أكثر من 40 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتجاوز عدد المشتركين الشهريين في المنصة حالياً 20 مليون مستخدم.

وبناءً على تقرير السيد جي، فإن منصة HUAWEI AppTouch تتمتع بالمزايا التالية:

منظومة عالمية: باعتبارها منصة تجمع محتويات عالمية مختلفة، من الألعاب ومقاطع الفيديو والموسيقى وما إلى ذلك، فإن AppTouch تسمح لشركات الاتصالات الوصول بسهولة إلى تلك المحتويات من خلال نقطة اتصال واحدة من "هواوي".

خدمة نشر سحابية: تمكّن AppTouch شركات الاتصالات من نشر خدماتها الرقمية الجديدة بسرعة كبيرة.

تسويق متعدد القنوات: تشكل AppTouch نقطة تصل بين أفضل قنوات التسويق العالمية مما يسرّع الوصول إلى المستخدمين.

العمليات المحلية: توكل "هواوي" مهام تسيير عملياتها التسويقية والتشغيلية لموظفيها المحليين في مختلف البلدان التي تعمل بها.

وستعمل "هواوي" مستقبلاً على ترقية AppTouch، لتصبح منصة متكاملة لشركات الاتصالات والشركاء عبر كامل دورة حياة المحتوى الرقمي.