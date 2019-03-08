احتفلوا بمهرجان الألوان في بوليوود باركس دبي مع حفل غنائي يحييه نجوم الهند

يستضيف بوليوود باركس دبي، المنتزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، أضخم احتفال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة مهرجان الألوان "هولي" بتاريخ 15 مارس، حيث سيحيي نجوم الغناء والموسيقى الأكثر شهرة في الهند حفل ضخم في الوجهة.



سيشارك في الإحتفال نخبة من النجوم والموسيقيين من الهند مثل النجم الموهوب فالجوني باتاك ومغني الماراثي والمؤلف الشهير أفادهوت جوبتى، كما سيقضي الجماهير أوقات لا مثيل لها من خلال الإستماع إلى أشهر أغاني بوليوود على خلفية راج محل الخلابة.



وعلاوة على ذلك سيشمل احتفال "هولي" في بوليوود باركس دبي إقامة منصات خاصة تتزين بالألوان، وعروض ترفيهية حيّة وتقديم مأكولات شهية، كل ذلك مقابل 49 درهم فقط.



يعتبر بوليوود باركس دبي، أول منتزه ترفيهي والوحيد في العالم الذي يقدم ألعاب سينمائية شيّقة ومعالم جذب فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود. سيحظى ضيوف المنتزه بمقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود مثل شاه روه خان وأميتاب باتشان. كما أطلق المنتزه مجموعة جديدة من العروض المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص التي تعرض يومياً.