"الإمارات للعطلات" تعزز تواجدها في الدنمارك والسويد

تعتزم الإمارات للعطلات، التي تشكل جزءاً من دناتا وهي أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، افتتاح فرع جديد لها في الدنمارك والسويد في ربيع هذا العام. وتسوق الشركة عروض عطلات متخصصة ومتميزة تسهم في تعزيز مكانة دبي، مقرها الرئيس.

وسوف يخدم تواجد "الإمارات للعطلات" في السوق الاسكندنافية المسافرين في الدنمارك والسويد، الذين ستتاح أمامهم فرصة اختبار تجارب سفر فريدة وراقية. وستتمركز عمليات الشركة في كوبنهاغن وسوف يديرها فريق من خبراء السفر المحليين.

وقال كينيث أندرسون، مدير عام للإمارات للعطلات في الدول الاسكندنافية: "يسرنا أن نوسع نطاق خدماتنا لتشمل الدنمارك والسويد اللتين تعدان سوقين مهمتين بالنسبة لنا. ونحن نتطلع إلى منح المسافرين مزيداً من الخيارات لتجربة سفر متميزة إلى دبي".

يذكر أن "الإمارات للعطلات" تاسست منذ أكثر من 20 عاماً، وتوفر خدماتها في 38 سوقاً عالمية. وتدعم الشركة طيران الإمارات وتقدم عروضاً ترفيهية شاملة إلى دبي ووجهات أخرى. ويشكل توفير عطلات متميزة الهدف الأساس للإمارات للعطلات، وتحقق ذلك من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركاء رئيسيين وتقديمها خدمات ومنتجات متميزة.

و"الإمارات للعطلات اكندنافيا" عضو في جمعية ضمان السفر الدنماركية، وسوف تتقدم بطلب الانضمام إلى رابطة السفر السويدية ورابطة السفر الدنماركية.

وسوف يساعد توسيع الإمارات للعطلات شبكتها إلى الدول الاسكندنافية في تحفيز مزيد من النمو لمقرها الرئيس في دبي، التي تتوقع استقبال أكثر من 20 مليون زائر دولي بحلول عام 2020 مع استضافة معرض إكسبو 2020 دبي.

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تعتزم الإمارات للعطلات، التي تشكل جزءاً من دناتا وهي أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، افتتاح فرع جديد لها في الدنمارك والسويد في ربيع هذا العام. وتسوق الشركة عروض عطلات متخصصة ومتميزة تسهم في تعزيز مكانة دبي، مقرها الرئيس.