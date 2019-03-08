الفيكتوري تيم يشارك في الجولة الأخيرة من بطولة الإمارات للدراجات المائية بأبوظبي

يشارك فريق الفيكتوري تيم في الجولة السابعة والأخيرة من بطولة الإمارات للدراجات المائية (الأكوابايك) يوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري على شاطئ ياس في أبوظبي.

ينافس فريق الفيكتوري تيم في الجولة الأخيرة من بطولة الإمارات للدراجات المائية في فئتين (فئة المحترفين، بقيادة البطل العالمي النمساوي كيفين رايتر على متن الدراجة رقم 90)، وفي (فئة الناشئين بقيادة حمدان سعيد جابر على الدراجة رقم 89 وسهيل راشد الطاير بالدراجة رقم 5).

واستطاع فريق الأبطال الفريق الفيكتوري تيم حسم لقب البطولة في فئة المحترفين منذ الجولة ما قبل الأخيرة وهي السادسة التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في قناة دبي المائية يوم الثاني من مارس الجاري، بعد تصدره الترتيب العام للبطولة عن طريق المتسابق النمساوي رايتر برصيد 280 نقطة.

وساهمت مؤسسة الفيكتوري تيم من خلال أكاديمية الفيكتوري تيم في صقل مهارات المواهب الإماراتية الشابة أمثال سهيل راشد الطاير وحمدان سعيد جابر، اللذين قدموا أداء مبهراً خلال منافسات البطولة، وأكدا على أنهما موهبتين إماراتيتين قادمتين بقوة في عالم الدراجات المائية.

وكانت مؤسسة الفيكتوري تيم أطلقت أول أكاديمية من نوعها، محلياً وإقليمياً، لتبني المواهب الشابة والعمل على صقل مهاراتها في مجال الرياضات البحرية .

وتعتبر الأكاديمية جزءاً من استراتيجية مؤسسة الفيكتوري تيم، لخلق جيل جديد من متسابقي الرياضات البحرية، كما تهدف المؤسسة أيضاً إلى استقطاب المواهب الشابة من أجيال الإمارات وتمكينهم وتدريبهم لرفع علم الإمارات في المحافل الدولية الخارجية.

وخطت الأكاديمية أولى خطواتها في هذا المجال عبر التعاقد مع مواهب صغيرة لخوض بطولة الإمارات للدراجات المائية من مثل أبطال الفيكتوري حمدان سعيد جابر 10 سنوات، سهيل راشد الطاير 9 سنوات، اللذين قدموا مستويات مبشرة خلال بطولة الإمارات للدراجات المائية التي تختتم منافساتها اليوم.

ومن جهته أعرب سعادة حريز المر بن حريز، رئيس مجس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم عن رضاه حيث قال: "الحمد لله بتوفيق من رب العالمين استطعنا حسم النتيجة وتصدر البطولة قبل نهاية منافساتها اليوم، وهذا إثبات على الرؤية السديدة، والتخطيطي الاستراتيجي، والجهد المتواصل لتحقيق أهداف المؤسسة". واثنى سعادته على جهود وتطور أكاديمية الفيكتوري تيم: "أكاديمية الفيكتوري أصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من خطتنا الاستراتيجية ومازلنا نعمل لاكتشاف مواهب إماراتية شابة تقود راية الإمارات في المحافل الرياضية العالمية".