حاكم رأس الخيمة وولي عهده يحضران عقد قران علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة عقد قران الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي إلى كريمة الشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده والشيوخ التهنئة للشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي .. متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة.

كما حضر المأدبة التي أقيمت في مجلس الشيخ عمر بن عبد الله القاسمي في رأس الخيمة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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