ذاميت كو يحتفل بعيد المرأة

تقدّم ’فوند فاند إنترناشيونال‘، الرائدة في مجال المطاعم والمقاهي، تجربة مذهلة وأصيلة من المذاق الشهي والأجواء الرائعة عبر علاماتها المحلية الشهيرة ذات المواقع المتميّزة في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حصدت المجموعة على مر السنين العديد من الجوائز المرموقة عن مفاهيمها حول العالم، لتواصل تقديم مأكولات عالية الجودة تحت إدارة فريق عالي الكفاءة والإخلاص في عمله.

من يحكم العالم؟ - النساء!

رغم أن المرأة تستحق الاحتفاء بها يومياً، غير أن مارس هو الشهر العالمي للاحتفال بالمرأة، لذا ستحظى السيدات في الإمارات العربية المتحدة بمعاملة خاصة من قبلنا خلال الأيام والأسابيع القادمة عبر ما نقدّمه من عروض وخيارات خاصة في مختلف منافذ ’فود فاند إنترناشيونال‘

يوم المرأة العالمي

اسم العرض: شوكولا وكأس من العصائر متنوعة مجاناً لكل زائراتنا من السيدات

التاريخ: الجمعة 8 مارس

المكان: ذا ميت كو