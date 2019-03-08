حملة للتوعية بـ"سرطان القولون"

أبوظبي ( الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي لمنتسبيها حملة للتوعية بمخاطر مرض سرطان القولون ضمن حملة توعية تنفذها مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة طوال شهر مارس الجاري في عدد من الأماكن في أبوظبي والعين والظفرة وتزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالمرض مارس من كل عام.

وأقامت إدارة الخدمات الطبية بالعين مجسم القولون الذي يعد «من أهم الوسائل التي تستخدم للتوعية بهذا المرض عبر الاعتماد على أسلوب المحاضرة البصرية التي تتيح للزوار دخول المجسم والتعرف على المراحل المختلفة للمرض وبطانة القولون والتغيرات المختلفة التي قد تحدث داخل البطانة. وقدم فريق التثقيف الصحي بطبية العين عدداً من الإرشادات والطبية للمنتسبين ووزع كتيبات ونشرات توعية تشرح المرض وكيفية الوقاية من مسبباته وعلاجه وطرق إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

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