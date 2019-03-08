سعود المعلا يزور مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك

سعيد أحمد ووام (أم القيوين)

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك في نسخته الأولى، الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر ثلاثة أيام في مرسى الخور بجانب سوق السمك بأم القيوين.

وأبدى صاحب السمو حاكم أم القيوين إعجابه بما شهده المهرجان من مشاركة مميزة للشركات العارضة في مجال بيع معدات صيد الأسماك، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان وكافة المتطوعين المساهمين في إدارة المهرجان واستضافة الزوار.

واستمع سموه خلال جولته إلى شرح مفصل من هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان حول منتجات الشركات العارضة المشاركة بأحدث أدوات الصيد.

رافق سموه خلال الجولة الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، ومحبو مهنة الصيد.

وكان سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين قد شهد أمس، انطلاق فعاليات مهرجان صيد الأسماك، بحضور الشيخ عبدالله بن سعود المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية، وجمع من الجمهور.

وتفقد سمو ولي عهد أم القيوين، المعرض المصاحب للمهرجان، الذي يضم 30 عارضاً لبيع معدات وأدوات الصيد والغواصة، وأجهزة ملاحة بحرية، وقوارب ومحركات بأحجام مختلفة، إضافة إلى مطاعم متنقلة واستراحة للزوار، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل حول مشاركة العارضين وما يقدمونه من منتجات محلية وعالمية ذات جودة عالية.

وقال هيثم سلطان، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، إن المهرجان يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالقرب من سوق السمك، وتختتم فعالياته غداً، لافتاً إلى أنه يعد الأول من نوعه في الإمارة، ويوفر تجربة ممتعة وفريدة من نوعها للزوار من خلال عرض فقرات ترفيهية متنوعة، وتقديم خصومات مناسبة على معدات ووسائل صيد حديثة.

وأضاف: أن المهرجان يتضمن 3 بطولات بحرية، الأولى صيد «الكنعد» في المياه الإقليمية للدولة، والثانية صيد الأسماك باستخدام «الكيات» في الخور، والبطولة الثالثة «حداق السيف»، مشيراً إلى أن اللجنة حددت اشتراطات وقوانين للمسابقات ورصدت 50 ألف درهم للفائزين في المراكز الثلاثة، وسيتم تكريمهم في ختام المهرجان.

وأكد هيثم سلطان، أن الهدف من المهرجان هو دعم مهنة صيد الأسماك في الإمارة، وعرض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الصيد، وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الصيد لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

ودعا الجميع، لزيارة فعاليات المهرجان، الذي يدعم السياحة في أم القيوين من خلال تعريف الزائرين بكافة المناطق السياحية الجاذبة والجزر والشواطئ بالإمارة، وذكر أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات في اليوم الأول.