أمير الكويت يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الكويت (وام) تسلم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أوراق اعتماد صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الكويت.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لأمير الكويت بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الكويت مزيداً من التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وأثنى أمير الكويت على قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مقدماً الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركتها بلاده في احتفالاتها بالأعياد الوطنية.

من جانبه، حمل أمير الكويت السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشيوخ الإمارات، متمنياً لسموهم موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

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