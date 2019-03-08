"شورى شباب الشارقة" يناقش محور الإعاقة

لمياء الهرمودي (الشارقة) برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عقدت ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الجلسة الأولى لشورى شباب الشارقة في دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي السابع في مقر المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة.

ودارت الجلسة حول العديد من القضايا التي تعنى بمحور الإعاقة، في حضور أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وكلثم عبيد المطروشي مدير فرع الفتيات لنادي الثقة للمعاقين، ومريم علي الشحي نائب مدير فرع الفتيات لنادي الثقة للمعاقين، وفاطمة محمد مشربك رئيس اللجنة العليا المنظمة لشورى شباب الشارقة، والشيخة عائشة خالد القاسمي نائب رئيس اللجنة العليا وعدد من أولياء الأمور.

وقام الأعضاء البالغ عددهم 80 عضواً من منتسبي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وتقدمتهم رئيس المجلس خديجة الخالدي ونائب الرئيس محمد المزروعي وأمينا سر المجلس حسين البناي وجميلة الزعابي بتوجيه الشكر في بداية الجلسة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، على مبادراتهما وتوجيهاتهما المستمرة في دعم الشباب.

من جانبها أكدت فاطمة محمد مشربك، أن شورى شباب الشارقة يُعد من أهم التجارب البرلمانية.

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