مؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة للتمور غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي غداً، فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور لوضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء ودعم إنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والذي تنظمه جائزة خليفة لنخيل التمر، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فيما حددت الجائزة حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدورة الحادية عشرة، بعد غد الأحد.

وفاز بالجائزة ضمن فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة، شركة سهام أغري (المغرب)، وشركة ديزرت فروت (ناميبيا) بالمناصفة، اللتان أعادتا للنخلة دورها الاقتصادي والاجتماعي.

وتضم شركة سهام أكبر مزرعة لتمور المجهول في العالم، بـ 52000 نخلة من تمور المجهول في مزرعة واحدة على نطاق 500 هكتار بالقرب من مدينة بوذنيب في منطقة تافيلالت جنوب شرق المملكة المغربية، حيث قررت الشركة تغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هذه المنطقة من خلال إطلاق أكبر عملية زراعة نخيل تمر المجهول، فأطلقت مشروعاً حديثاً لزراعة نخيل تمر المجهول، باستخدام أحدث معدات الري، بإشراف فريق من الخبراء الرواد في تمور المجهول، وسيساعد المشروع الحكومة المغربية على تعويض الخسائر الناجمة عن فقدان نخيل تمر المجهول في بساتين النخيل.

أما مزرعة ديزرت فروت (ناميبيا)، فتعد واحدة من كبرى مزارع التمور في ناميبيا، وبدأ غرس نخيل التمر فيها عام 2005، وتغطي مزارعها اليوم مساحة 166,51 هكتار تضم 4 أنواع مختلفة رئيسة من التمور، ويتوقع أن يبلغ حصاد عام 2019 نحو 1000 طن، وأن يزداد هذا الحصاد إلى 2500 طن عند الإنتاج الكامل. ولقد اتبعت إدارة المزرعة نهجاً شمولياً للغاية تجاه الإنتاج في سبيل إنتاج تمور ذات جودة مرتفعة، وذلك من خلال محاولة تحسين حالة التربة، ما يؤدي إلى نمو أشجار نخيل بطريقة عضوية تعزز بدورها صحة الإنسان والتربة، ومؤسسة ديزرت فروت هي مؤسسة غير ربحية مسجلة، أسسها ملاكها بهدف النهوض بالمجتمع المحلي، مع التركيز بشكل رئيس على تعليم الصغار والعاملين في المزارع.

وضمن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، فازت شركة جرويسيس/‏‏‏ هولندا، التي طورت تقنية بيئية موفرة للمياه، وهي تقنية للزراعة ثلاثية التوفير بنسبة 90 في المئة.

وتتكون التقنية من 5 خطوات يمكن اتخاذها معاً أو كلاً على حدة.

وضمن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي، فاز مناصفة كل من الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم، والدكتور جوليان شرودر، كما فاز مناصفة عن فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة كل من الدكتورة هدى بدري محمد علي (ألمانيا)، والدكتور مارك ألفريد تستر (أميركا).