سارة الأميري: تمكين المرأة في كافة المجالات نهج إماراتي

دبي (الاتحاد) أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات الحياة والعمل كافة، وتتيح للمرأة أن تبدع وتتطور، وتقود مجالات عمل جديدة، مثل القطاعات الناشئة في العلوم والتكنولوجيا والفضاء، وغيرها.

وقالت معاليها، في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي: «إن المرأة تشكل أساساً لاستقرار المجتمع، وعنواناً رئيساً للعطاء في خدمة مجتمعها ووطنها وأسرتها، ويأتي احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة تأكيداً على أهمية تمكين المرأة والارتقاء بواقعها، وتعزيز دورها ومساهمتها في المجالات كافة». وأضافت: «تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وتعزيز دورها، وتدعم الجهود العالمية في هذا الإطار، من خلال المشاركة في جهود وبرامج الأمم المتحدة ومنظمات التعاون الدولي في جميع أنحاء العالم، ما يتجلى في مساهمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي رسخت نهجاً جديداً، أصبح نموذجاً عالمياً لتمكين المرأة وتفعيل دورها».

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