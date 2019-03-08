هند القاسمي: المرأة الإماراتية حققت مكانة مرموقة في قطاع الأعمال

الشارقة (الاتحاد) أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن المرأة الإماراتية حققت مكانة مرموقة في قطاع الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي نتيجة الدعم ألامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة في الدولة التي توفر مناخاً اقتصادياً داعماً للرجال والسيدات على حدٍ سواء.

وأوضحت، أن حكومة الشارقة تسعى إلى تكريس مبدأ عدالة الفرص بين الجنسين، وتسهيل حصول المرأة على الخدمات لتأسيس واستدامة مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، مثمنة مبادرات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، بتذليل التحديات التي تواجه المرأة العاملة وصاحبة الأعمال للتواجد والاستمرار والنمو في قطاعات العمل المختلفة.

وذكرت الشيخة هند القاسمي، أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها وتفوقها في مختلف مجالات الحياة، وأبدت قدرة كبيرة على الابتكار والتفوق وخصوصاً في المجال الاقتصادي، حيث يوجد أكثر من 23 ألف امرأة صاحبة عمل في الإمارات العربية المتحدة، يدرن مشاريع بقيمة 50 مليار درهم، كما أن المرأة تشكل 46.6 % من سوق العمل في الدولة.

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