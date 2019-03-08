78 مشروعاً مدرسياً في "الشارقة للاستدامة"

الشارقة (الاتحاد) أنهى أعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاستدامة- المدارس الخضراء- مؤخراً، أعمال تقييم 78 مشروعاً لطلبة المدارس، المشاركين في النسخة السابعة للجائزة التي تنظمها هيئة البيئة بالشارقة.

وقالت هنا السويدي رئيس الهيئة: «تضمنت عملية تقييم ملف المشروع للمدرسة المشاركة في مجالات ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، ومشروع التطبيق البيئي المستدام، والمدرسة الخضراء، مرحلتين، هما تقييم الملف نظرياً بالاطلاع على كل ما يتعلق بالمشروع من معلومات وأدلة وصور، والتحكيم الميداني».

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