منصور بن زايد: المرأة شريك فعال في القيادة وصنع القرار

أبوظبي ( الاتحاد) قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: إن المرأة على مستوى العالم رسخت مكانتها وأثبتت حضورها وقدراتها وجدارتها في مختلف مجالات الحياة، وأصبحت شريكاً للرجل في البناء والقيادة والريادة وصنع القرار.

وثمن سموه، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، مبادرات وإسهامات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي ارتقت بالمرأة الإماراتية وجعلتها تتبوأ أرقى وأسمى المناصب القيادية، لتصبح شريكاً أساسياً، ليس في الحياة فقط، بل في المجتمع، وعلى مستوى صنع القرار ومختلف الميادين. وأكد سموه أن القيادة الرشيدة للدولة شجعت على تمكين المرأة ووجودها في مختلف الميادين العملية، إيماناً منها بدورها المحوري في الحياة وقدرتها اللامحدودة على التأثير الفعال والإيجابي في مسيرة الوطن ونهضته ومسيرته التنموية والاقتصادية، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه ».

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