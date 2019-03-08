مغير الخييلي: المرأة حجر الزاوية في المشهد الحضاري بالإمارات

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال رمزاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وتشكّل حجر الزاوية في المشهد الحضاري المزدهر الذي تعيشه الدولة في مختلف المجالات.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي: «نحتفي في هذا اليوم من كل عام، بالمنجزات التي حققتها المرأة الإماراتية على الصعد كافة، حيث باتت مثالاً يحتذى به، إقليمياً وعالمياً، وذلك انطلاقاً من الرعاية الكريمة التي منحتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والدعم الكبير واللامحدود في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار رئيس دائرة تنمية المجتمع إلى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة المقبلة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن السياسات والتشريعات المتكاملة في دولتنا، أعطت المرأة كافة حقوقها، ومكّنتها في المجالات كافة، بما ساهم في تعزيز دورها لتكون أحد أركان المكانة المتميزة التي بلغتها دولتنا عالمياً.

ونوه إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في دائرة تنمية المجتمع، حيث تشكل النساء العاملات في الدائرة نسبة 70% من إجمالي موظفي الدائرة.. موضحاً معاليه أن الدائرة تعمل على صياغة مبادرات وخطط مستقبلية تعنى بتعزيز مكانة المرأة، وإبراز دورها عنصراً رئيساً للأسرة والمجتمع. وتحدث الخييلي عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره الكبير تجاه تمكين المرأة، مؤكداً أنه كان نصيرها وداعماً رئيساً لها، وكان مؤمناً بدورها في خدمة المجتمع.