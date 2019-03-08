مكتوم الشريفي: المرأة الإماراتية ريادة وتمكين

أبوظبي(الاتحاد) اعتبر اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، منجزات المرأة الإماراتية، نتاجاً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في النهوض بالقطاع النسائي، وتمكينه من العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية.

وعبر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن اعتزازه بجهود المرأة وريادتها في مختلف المجالات، وتفانيها في سبيل العطاء في بيئة التسامح والمحبة التي تعتبر الصفة الغالبة على مجتمعنا.

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