فلاح الأحبابي: المرأة نصف المجتمع ونبض الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن احتفال الإمارات بيوم المرأة العالمي، يُشكل مناسبة لتجديد تأكيد المكانة الراسخة التي تتمتع بها المرأة في وجداننا وقلوبنا، فهي نصف المجتمع، ونبض الوطن، ومربية الأجيال، وأم الشهيد، وشريكة الرجل في رحلة البناء والتنمية.

وأعرب معاليه، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، عن شكره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لمساعيها الدائمة والمتواصلة لدعم المرأة وتكريمها والارتقاء بمكانتها في جميع أنحاء العالم. وقال :«إن احتفاءنا اليوم بالمرأة عموماً والمرأة الإماراتية تحديداً يُشكل بالنسبة لنا فرصة نقف فيها جميعا على حجم إنجازاتها وأهمية إسهاماتها في تحقيق نهضة دولتنا الغالية، بحضورها المميز الذي يضيف بعداً آخر للثقة بمستقبل زاهر.

وأكد معاليه أن المرأة في الإمارات وما تمكنت من تحقيقه يرجع فيه الفضل أيضاً إلى الثقة الغالية التي منحتها لها قيادتنا الرشيدة، والتي شجعتها ودفعتها إلى رفع كل التحديات والارتقاء بنفسها والتفوق في كل المجالات التي دخلت إليها بفضل الدعم المتواصل الذي تحرص قيادتنا الحكيمة على منحه لها.